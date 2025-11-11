Crímenes y tragedia ensombrecen fiestas de Nuestra Señora de los Dolores en Teocaltiche

Señorita Teocaltiche 2025. Antes del percance en el que murió tuvo participación en desfile del Día de Muertos

Sucesos cometidos con el sello de la mafia y la trágica muerte de una joven de 21 años que recién había ganado el certamen Señorita Teocaltiche 2025, han venido a ensombrecer las festividades de la Romería de Nuestra Señora de los Dolores, que se realizan en el municipio de Teocaltiche y tienen su fecha principal el 11 de noviembre.

Antes del mediodía del pasado viernes 7 de noviembre, comenzó a circular en diferentes medios de comunicación, la noticia de un percance en el kilómetro 27 de la Carretera Jalostitlán-Teocaltiche, en donde un auto compacto, Nissan tipo March, y un camión carguero se impactaron de frente.

Como resultado del encontronazo, las dos personas que viajaban en el vehículo pequeño fallecieron. Sus cadáveres quedaron prensados y poco después se dio a conocer que las víctimas fatales era Alison Montaño Guerrero, de 21 años, y su novio Jesús Eduardo Severiano García.

Los dos eran estudiantes del Centro Universitario de Los Altos (CuAltos) de la Universidad de Guadalajara. Ella cursaba la carrera de psicología; Él, Ingeniería en Sistemas Pecuarios.

Apenas el pasado 30 de octubre, Alison había resultado ganadora del certamen Señorita Teocaltiche 2025, cargo con el cual tendría participación en varios eventos del municipio y la zona Los Altos Norte de Jalisco, incluidas las festividades de la Romería de Nuestra Señora de los Dolores, considerada la fiesta patronal más relevante de la localidad.

En relación con el fatal choque se sabe que uno de los dos vehículos participantes invadió el carril contrario de la carretera. La Fiscalía de Jalisco, instancia que con apoyo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tiene bajo su competencia las investigaciones del caso, informó que el chofer del camión de carga que participó en el percance, huyó del lugar.

ACRIBILLAN A TRES HOMBRES EN LA ZONA DE JUEGOS MECÁNICOS; DOS MURIERON

Un hecho intencional que se registró en el marco de las festividades en Teocaltiche fue el ataque con armas de fuego en contra de tres hombres que según versiones extraoficiales, se hallaban armando unos juegos mecánicos cerca del cruce de la Calle Julián Medina y Circunvalación Juárez, en la zona de la feria que se instala en estos días con motivo de la celebración.

Los agresores dejaron sin vida a dos de sus víctimas, mientras el tercero quedó lesionado de gravedad; enseguida los homicidas se dieron a la huida en una motocicleta.

No se ha reportado la captura de los presuntos responsables.

SE LLEVARON A RESIDENTE DE EU QUE VINO A LA FESTIVIDAD

Una semana antes, el jueves 30 de octubre un grupo de hombres armados irrumpió por la fuerza en una casa de la Colonia El Barrio, en Teocaltiche, para llevarse privado de la libertad a Christian Sandoval Pedroza, persona con residencia en Estados Unidos, quien suele visitar dicha localidad jalisciense y que en esta ocasión asistiría a las festividades con motivo de la Romería de Nuestra Señora de los Dolores.

Los delincuentes sacaron a Christian de la vivienda y lo subieron a un vehículo de color negro. Se sabe que Christian iniciaba actividades en la ganadería.

PAZ QUE NO TERMINA DE ASENTARSE

Teocaltiche pasa por un periodo de inseguridad que se agudizó en febrero de este año, tras la desaparición de ocho policías municipales y de un chofer del ayuntamiento que venían a Guadalajara para las pruebas de control y confianza a las que se someten los elementos de corporaciones armadas.

Días después aparecieron muertos cuatro de los nueve privados de la libertad; sus cuerpos estaban descuartizados y en bolsas. El suceso hizo que el Gobierno de Jalisco se encargara de la vigilancia del municipio, reforzada con la Secretaría de Seguridad estatal, la Guardia Nacional y el Ejército.

A pesar del incremento de elementos para la prevención en el municipio se siguieron suscitando los hechos delictivos, entre ellos el asesinato del jefe local de la comisaría, Ramón Grande Moncada, el 15 de abril de este año, por lo que el gobernador Pablo Lemus fijó un plazo de 45 días para pacificar a la demarcación, el cual inició el 23 de abril y venció el 7 de junio pasado.

Durante y después de ese lapso, las autoridades han asestado importantes golpes a la delincuencia, a la par del fomento de actividades culturales y sociales emprendidas por el Gobierno del Estado; sin embargo, los hechos delictivos siguen ocurriendo, incluso en la que es considerada la mayor fiesta patronal del municipio.