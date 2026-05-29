Rechazan MC, PAN y PRI la Reforma Electoral del Plan B para Jalisco

El tablero de la votación de la Reforma Electoral local. Estuvieron presentes 29 de 38 diputados.

Con 17 votos en contra de MC, PAN y PRI, por 12 votos a favor de Morena, Partido Verde Ecologista de México, Hagamos, Futuro y PT, el Congreso de Jalisco rechazó el Plan B de la Reforma Electoral, que buscaba armonizar los cambios a la Constitución del estado de los autorizados a la Carta Magna federal.

Poco después de las 23:20 horas, se votó el dictamen que incluía reducir a 15 el número de regidores en los ayuntamientos, establecer un tope para los salarios de los consejeros y los magistrados electorales estatales y que el gasto del Congreso no excediera del 0.70% del presupuesto total del estado.

Llamó la atención que, pese a tratarse del Plan B de la Reforma Electoral que a escala federal impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum, al momento de la votación solo estuvieron presentes tres de los siete diputados de Morena: Miguel de la Rosa, Itzul Barrera y Alejandro Barragán. No acudieron Norma López, Candelaria Ochoa, Martín Franco y Marta Arizmendi.

El dictamen que se rechazó incluía también propuestas de la bancada del PAN que iban a exigir a quien se postulara como candidato en 2027, exámenes de control de confianza, examen antidrogas, prueba del polígrafo, examen psicológico y carta de no antecedentes penales.

El líder parlamentario del PAN, Julio Hurtado, le reprochó a Morena que no se hubieran respetado acuerdos previos para votar a favor de la reforma electoral local, para cerrarle la puerta a la narcopolítica.

“El PAN no tiene ningún inconveniente en acompañar el Plan B, porque son tres elementos que no afectan significativamente nada, siempre y cuando… porque no nos vamos a prestar a un falso debate. El Plan B no significa nada si no abordamos el principal problema que hoy enfrenta la democracia mexicana y la jalisciense (el narcotráfico en la política), si ustedes van a simular que quieren resolver problemas y no van a hacer nada, tampoco nos vamos a prestar a esa simulación”, reclamó.

El coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa, señaló que el creyó que el PRI iba a apoyar el Plan B en Jalisco para ahorrar recursos económicos, pero no fue así. Y dijo que le avergonzaba el líder nacional priista, Alejandro Moreno.

“Yo esperaba que el PRI acompañara el Plan B para que este Congreso se sumara, con las otras Legislaturas, para generar un ahorro y con el recurso atender necesidades apremiantes de la población y no lujos, excesos y derroches de la clase política que reside en los Congresos”, dijo.

Mientras, la bancada de MC, por medio de la diputada Gabriela Cárdenas, afirmó que era importante establecer “candados” para que el narcotráfico no se infiltre en las candidaturas en Jalisco, en 2027. Sin embargo, esos requisitos no se aprobaron.

“¿De verdad es excesivo pedir que quienes aspiren al poder no tengan antecedentes penales por la delincuencia organizada, no hayan cometido delitos graves, tengan que transparentar su patrimonio, que acrediten los controles de confianza, que se sometan a evaluaciones médicas y psicológicas? ¿De verdad eso debería generar resistencia?, porque afuera de este recinto la realidad es brutal eh, la gente está cansada de los dobles discursos”, enfatizó la emecista

Ahora, los dos bloques de legisladores tendrán que hacer un último esfuerzo en el mes de junio, para intentar un nuevo acuerdo para aplicar una Reforma Electoral a escala estatal.

Sin acuerdo en Transparencia

En la primera sesión de la jornada de este jueves, se había comentado la posibilidad de que ahora sí se votarán las reformas secundarias en materia de transparencia, para crear la Agencia Estatal de Transparencia, sin embargo, tampoco hubo acuerdo sobre el tema.

El Congreso debió votar las reformas en materia de transparencia y protección de datos personales desde el 15 de enero, por lo que ya casi van seis meses de atraso.