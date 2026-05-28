Era integrante de MC el pasajero de camión urbano asesinado en incidente vial

Adrián Salinas Vázquez iba a participar en un evento de MC, pero un altercado del que era ajeno se lo impidió

Tanto el gobernador Pablo Lemus Navarro como Movimiento Ciudadano (MC) Jalisco informaron la tarde-noche de este jueves 28 de mayo, que el hombre que murió de un balazo en la cabeza cuando abordaba un camión urbano de la Ruta 186, pertenecía a de dicho partido político.

Adrián Salinas Vázquez era vocero de las juventudes de MC en Tlajomulco de Zúñiga, según informó el gobernador de Jalisco.

Dicha persona fue herida por un automovilista que tras un altercado por cuestiones de tránsito, intentó herir al chofer de la unidad de transporte público; sin embargo el tiro acertó en Adrián Vázquez cuando subía al vehículo de pasajeros.

Lemus ofreció sus condolencias a los familiares del fallecido, condenó el hecho y aseguró que “vamos a dar con el responsable”.

Hoy en un altercado vial falleció Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de MC en Tlajomulco de Zúñiga.

Condenamos este hecho y les aseguro que vamos a dar con el responsable.

A sus familiares mi más sentido pésame y nuestra absoluta solidaridad. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) May 29, 2026

“Este jueves es un día profundamente triste para todas y todos los integrantes de Movimiento Ciudadano Jalisco. Hoy perdimos a Adrián Salinas Vázquez, un joven valioso, un líder de Tlajomulco, pero sobre todo un muchacho lleno de sueños, de esperanza y de amor por su comunidad”, posteó en redes sociales el partido naranja.

“Le arrebataron la vida en un hecho intolerante y violento que nos llena de dolor, pero también nos obliga a hacer una profunda reflexión. En honor a Adrián y en respeto a su familia y amigos decidimos posponer el evento que habríamos de celebrar esta tarde, en el que nuestra delegación de jóvenes rendiría protesta, en su lugar, guardamos un minuto de silencio en su memoria”, agregó.

“Un evento que era de júbilo con nuestras juventudes se convirtió en luto y silencio. El odio y la rabia como forma de vida no puede ser la constante en nuestra sociedad”, añadió.

MC Jalisco expresó que confía en que las autoridades competentes realizarán la investigación correspondiente y que se haga justicia para Adrián y su familia.

Sobre el lamentable fallecimiento de Adrián Salinas, integrante y líder de las juventudes de nuestro Movimiento en Tlajomulco, compartimos el siguiente mensaje: pic.twitter.com/04vddCY4xt — Movimiento Ciudadano Jalisco (@MovCiudadanoJal) May 29, 2026

SU PAPÁ ERA REGIDOR DE TLAJOMULCO

Adrián Salinas Vázquez era hijo de Adrián Octavio Salinas, funcionario del área de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y quien además tiene licencia como regidor.