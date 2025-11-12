Los 125 ayuntamientos y la Semadet deben aplicar programa de acopio y reciclaje de llantas

El Ayuntamiento de Guadalajara recogió 260 llantas acumuladas en la colonia San José Río Verde. La propuesta la hizo el diputado del PVEM, José Guadalupe Buenrostro.

Con el propósito de reducir la contaminación generada por el abandono de llantas en las calles, arroyos y tiraderos de basura a cielo abierto, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Guadalupe Buenrostro Martínez, presentó un acuerdo legislativo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semadet) y a los 125 ayuntamientos del estado a establecer una política integral de manejo, acopio y reciclaje de neumáticos usados.

La propuesta fue aprobada por la mayoría de votos en la sesión del Congreso efectuada el pasado viernes 31 de octubre.

El legislador señaló que cada año se generan en Jalisco miles de toneladas de llantas que se convierten en un grave problema ambiental, ya que su desecho inadecuado provoca incendios, contaminación del suelo y del aire, además de convertirse en criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades.

“Cada año se generan miles de toneladas de llantas que terminan en lotes baldios, carreteras o arroyos, provocando incendios, contaminacion y riesgo a la salud. Lo que proponemos es que la Secretaría de Medio Ambiente y los 125 ayuntamientos organicen una red de acopio y reciclaje que permitan convertir un problema ambiental en una oportunidad, generar empleos verdes, reducir la contaminación y proteger nuestros ecosistemas”, dijo el coordinador de la bancada del PVEM.

Las llantas usadas no deben verse como basura, pueden transformarse en energía, pavimento ecológico o nuevos productos industriales. Si se logra tener una red estatal de acopio, se resolverá un problema de residuos.

El acuerdo legislativo busca que las autoridades estatales y municipales trabajen de manera coordinada con empresas recicladoras y que se realicen campañas de concientización ciudadana sobre el manejo responsable de estos residuos.

Recogieron 260 llantas en San José Río Verde

En ese contexto, el lunes pasado, el Gobierno de Guadalajara realizó un operativo en la colonia San José Río Verde, donde una persona fue trasladada al juez cívico, por acumular llantas en la banqueta, en la calle, en camionetas y en su domicilio.

Tras una denuncia ciudadana anónima, el equipo de Guadalajara Limpia recogió 260 llantas en ese sitio y se advirtió que se revisarán otros lugares similares para reducir riesgos de incidentes.