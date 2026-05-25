Madres buscadoras localizan restos óseos este domingo en Lagos de Moreno

Integrantes de colectivos de madres buscadoras continuaron este domingo con las labores de búsqueda en Lagos de Moreno, donde la semana pasada ya habían sido localizados restos óseos. Durante la jornada, familiares de personas desaparecidas encontraron un nuevo positivo en una zona cercana a una laguna.

Madres buscadoras Jalisco | Lagos De Moreno (Cortesía)

A través de redes sociales, la activista Ceci Flores informó que, tras varias horas de recorrido bajo altas temperaturas, lograron ubicar un cráneo humano y diversos indicios en el área.

“Después de muchas horas de andar bajo el sol logramos encontrar el primer positivo de este domingo en Lagos de Moreno, una tierra que clama para que sus desaparecidos sean localizados. A eso vinimos más de 60 madres y padres el día de hoy”, expresó.

Madres buscadoras Jalisco | Lagos De Moreno (Cortesía)

En un video difundido durante la búsqueda, Flores relató que inicialmente habían explorado otra laguna, pero posteriormente recibieron información que los condujo al sitio correcto, el cual describió como un lugar de difícil acceso.

“Acabamos de encontrar este cráneo que estábamos buscando desde muy temprano. Pensamos que el agua lo botó porque está lleno de lodo”, señaló mientras mostraba el terreno donde trabajaban las familias y autoridades.

La activista explicó que, además del cráneo, cerca del lugar fue localizado un tenis azul y otras posibles evidencias, por lo que continuarán realizando labores de prospección en la zona.

Flores destacó que en la búsqueda participaron decenas de madres, padres y autoridades, quienes recorrieron cerros y terrenos complicados pese a las altas temperaturas registradas en la región.

Asimismo, subrayó que el hallazgo podría permitir obtener un perfil genético que ayude a identificar a la víctima y devolverla con su familia.

“Esto que encontramos el día de hoy nos ayuda para darnos cuenta que el amor de una madre y la voluntad para buscar y encontrar es lo único que nos da estos resultados”, afirmó.

Finalmente, agradeció a las personas anónimas que brindan información a los colectivos y ayudan en la localización de personas desaparecidas.