Zapopan refuerza acciones preventivas ante el temporal; emiten más de mil apercibimientos en zonas de riesgo

El Gobierno de Zapopan informó que reforzó los trabajos preventivos y de infraestructura hidráulica rumbo al temporal de lluvias 2025-2026, con acciones de desazolve, rehabilitación de cauces y supervisión en zonas consideradas de riesgo por inundaciones y deslizamientos.

Las labores fueron realizadas por la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, Protección Civil y Bomberos, Mejoramiento Urbano y Parques y Jardines, como parte de un programa integral enfocado en reducir afectaciones a la población durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con el ayuntamiento, las acciones incluyeron limpieza de arroyos, canales, vasos reguladores y sistemas hidráulicos, así como el retiro de azolve y ampliación de la capacidad de retención de agua en puntos históricamente vulnerables. También se realizaron apercibimientos a habitantes asentados en áreas de riesgo.

Durante un recorrido realizado este lunes en la colonia La Martinica, una de las más afectadas por las lluvias del año pasado, el presidente municipal Juan José Frangie aseguró que el municipio ya cuenta con infraestructura preparada para enfrentar el temporal, aunque pidió apoyo de la ciudadanía para evitar tirar basura en canales, alcantarillas y bocas de tormenta.

Entre las principales obras destacan la construcción de 280 metros de nueva infraestructura pluvial en Arroyo Seco y 150 metros de colector pluvial de 1.80 metros de diámetro. Con ello, Zapopan alcanzó una capacidad de retención superior a los 828 mil metros cúbicos de agua pluvial distribuidos en los sistemas SIARI municipales.

El alcalde señaló que los trabajos permitirán desfogar adecuadamente las zonas intervenidas siempre y cuando no se registren lluvias extraordinarias, como las ocurridas durante el temporal anterior.

Además, el municipio mantiene activo el programa Descacharrízate, mediante el cual se recolectan muebles viejos, colchones, llantas y basura electrónica para evitar que terminen obstruyendo el flujo del agua en calles y canales.

En la zona de La Martinica y Arroyo Hondo, el gobierno municipal destinó más de 25 millones de pesos en acciones de mitigación y protección hidráulica. Según las autoridades, el área ya fue desazolvada al 100 por ciento.

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos informó que hasta ahora se han emitido mil 031 apercibimientos en 28 colonias del municipio. En los recorridos fueron detectadas 734 viviendas ubicadas en zonas federales, donde habitan alrededor de cinco mil 575 personas.

Entre las principales zonas de riesgo identificadas en el municipio se encuentran áreas propensas a inundaciones como Plaza del Sol, Santa Lucía, La Venta del Astillero y avenida Patria; así como colonias con riesgo de desbordamientos, hundimientos o deslizamientos, entre ellas Las Agujas, El Briseño, Tesistán y las faldas del Cerro El Colli.