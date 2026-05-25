Imparten taller para sensibilizar a choferes de transporte público

Taller de sensibilización para choferes del transporte público

Para fomentar la movilidad segura en Jalisco, la Secretaría de Transporte (SETRAN), realizó un taller de movilidad segura y conducción responsable para personas conductoras de transporte público —en su modalidad colectivo y masivo—, en el que se capacitaron 85 conductores de este servicio.

Se informó que este mes Jalisco se suma a “Mayo Amarillo”, un evento internacional para reflexionar en torno a la seguridad vial, con el lema “En el tránsito, ver al otro es salvar vidas”.

Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte, agradeció a los asistentes su disposición para mejorar el servicio de transporte público.

Además, les recordó la importancia de sensibilizarse ante el tema, ya que en sus unidades llevan la vida de decenas de personas, y a todas ellas les espera alguien en casa.

Jesús Carlos Soto Morfín, director general de Seguridad Vial de SETRAN, reiteró la importancia de fortalecer el transporte público frente a la movilidad en auto o motocicleta, ya que es más segura, eficiente y sustentable.

Mencionó que se invita a ver en el otro a una persona con historia de vida, ya que todos los que ocupan un espacio en la vía, como peatones, motociclistas, ciclistas, automovilistas o conductores de transporte público, son personas con familias, con sueños y con objetivos más allá de su trayecto.

Taller de sensibilización para choferes del transporte público

SUBEN A CHOFERES EN BICICLETA Y EN SILLA DE RUEDAS

Durante la capacitación se abordaron temas de cultura de la movilidad segura, y se realizaron diversas actividades, como que los conductores pudieran conocer los puntos ciegos de las unidades de transporte público.

Otra de las actividades consistió en invitar a los operadores a subirse a bicicletas fijas para convivir con unidades de transporte público, esto para fomentar la empatía y respeto por las personas peatones y ciclistas.

Aparte, la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad de la Secretaría General de Gobierno, a través de Fausto Esparza, presentó el bloque “Cultura de la Discapacidad” para sensibilizar sobre la necesidad de la inclusión y accesibilidad en la movilidad.

En una dinámica provechosa, se invitó a conductores del transporte público a acceder a la unidad en silla de ruedas y se explicó acerca de las barreras físicas que complejizan e impiden la movilidad de las personas con discapacidad.

La Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara participó con contenidos de Educavial para inhibir el exceso de velocidad, que es el principal factor de riesgo en siniestros viales.

Al arranque de este taller asistieron Mariana Bulos Rodríguez, Directora de Transporte Público; Isaías Ramírez Ortíz, Director de Supervisión al Transporte; Ana Fernanda Moreno, Directora de Investigación y Cultura Vial; Miguel Salazar Preciado, Director del Centro de Control de SETRAN; así como Mariana Gómez Rodríguez, Representante de de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad de la Secretaría General de Gobierno.

Para saber más:

El taller es una de las actividades de “Mayo Amarillo”, movimiento internacional que promueve la seguridad vial.

Este año el lema es “En el tránsito, ver al otro es salvar vidas” y el Gobierno de Jalisco se sumó con el encendido de edificios como la Glorieta Colón, la Glorieta Minerva, la Rotonda de los Hombres Ilustres y el andador Fray Antonio Alcalde, entre otros puntos.

Se impartieron talleres de disminución de riesgos para motociclistas en preparatorias de Cocula y Tesistán.

También se presentó el panel “Movilidad para las personas” en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, activaciones sobre alcohol y volante, y se coordinaron actividades con la Cruz Roja para sensibilizar a las personas en el área de Licencias de SETRAN.