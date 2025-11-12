Tlajomulco, primer municipio del país en otorgar apoyo directo al precio del maíz

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, anunció un apoyo histórico para las y los productores de maíz del municipio, al destinar 150 pesos adicionales por tonelada de maíz blanco.

Este estímulo se suma a los recursos federal y estatal, con lo que el precio total por tonelada alcanzará 6 mil 300 pesos, consolidando a Tlajomulco como el primer municipio de México en otorgar un respaldo directo al precio del grano.

El alcalde subraya que este esfuerzo representa un compromiso firme con el campo y con las familias productoras que mantienen viva una de las actividades más importantes de la identidad nacional.

“Si la Federación está entrando, si el Estado le está entrando, el municipio quiere hacer también lo que le corresponde con su granito de arena. Queremos mandar un mensaje claro: en Tlajomulco nos preocupamos por el campo, entendemos la situación que viven y sabemos lo que vamos a enfrentar”, expresa Quirino Velázquez.

Tlajomulco apoya productores de maíz (Cortesía)

El mandatario municipal añade que el apoyo busca incentivar la producción, fortalecer la economía rural y enviar un mensaje de unidad y corresponsabilidad.

“Vamos a ser el primer municipio en tener el precio más alto por tonelada. Lo hacemos con un alto sentido de responsabilidad, pero también buscando estimular a que los gobiernos municipales podamos sumarnos y trabajar con todo nuestro esfuerzo para que el campo empiece a tener otra cara”, enfatiza.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SEDER), Eduardo Ron Ramos, reconoce el liderazgo y la voluntad del Gobierno de Tlajomulco para respaldar de manera directa a las y los productores.

“Presidente Quirino, la verdad es que el anuncio que vas a dar es histórico. Ojalá muchos municipios se sumen como tú, porque se ve que quieres a tu pueblo, se ve que quieres a tus productores”, afirma el funcionario estatal.

En el mismo acto, se firmó el convenio Ejido–Gobierno Municipal, dentro del programa “Tecnificación del campo en Tlajomulco”, mediante el cual se incorporan drones agrícolas para fortalecer la productividad y la sustentabilidad.

Actualmente, seis drones operan en 24 ejidos, comunidades indígenas y pequeñas propiedades, cubriendo más de 2 mil 500 hectáreas y realizando más de cuatro mil 800 vuelos agrícolas, lo que reduce costos y mejora la eficiencia en las labores del campo.

Con estas acciones, el Gobierno de Tlajomulco reafirma su compromiso de mantenerse “Siempre Cerca” del campo, impulsando la innovación, el trabajo conjunto y la sostenibilidad como motores del desarrollo rural.

