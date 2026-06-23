Organizaciones feministas alertan sobre posible retroceso en paridad de género en Jalisco

Organizaciones feministas, académicas, activistas y defensoras de derechos humanos de Jalisco hicieron un llamado urgente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que preserve las acciones afirmativas de paridad de género contempladas para el proceso electoral local 2026-2027, al advertir que una posible resolución podría representar un retroceso histórico para los derechos políticos de las mujeres.

En conferencia de prensa, agrupaciones como Aúna México, Aúna Jalisco, CLADEM, Red de Académicas Jalisco, G10 por Jalisco, Mujeres Líderes que Inspiran y otras organizaciones civiles expresaron su preocupación por la filtración de los puntos resolutivos del proyecto elaborado por la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, que será discutido por la Sala Superior.

Las organizaciones recordaron que promovieron el recurso de reconsideración SUP-REC-172/2026 para defender los lineamientos de paridad aprobados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), particularmente el artículo 15, que reserva ocho municipios exclusivamente para candidaturas de mujeres, debido a que nunca han sido gobernados por una mujer.

Según señalaron, el objetivo de la impugnación era revertir resoluciones previas relacionadas con la candidatura de Zapopan y garantizar el cumplimiento del principio de paridad. Sin embargo, advirtieron que el proyecto que se analiza en la Sala Superior iría más allá de ese tema y podría dejar sin efecto la medida que garantiza la postulación exclusiva de mujeres en esos ocho municipios.

“Fuimos a la Sala Superior a blindar la paridad, no a que la desmantelaran”, afirmaron las representantes de los colectivos, quienes calificaron la posible eliminación de estas acciones afirmativas como un “contrasentido jurídico” y un “agravio histórico” para las mujeres jaliscienses.

Las organizaciones sostuvieron que las medidas impulsadas por el IEPC buscan abrir espacios en municipios donde persisten mayores resistencias para la participación política femenina y señalaron que cualquier modificación debe realizarse bajo los principios de progresividad e interdependencia de los derechos humanos.

Por ello, exhortaron a las magistradas y magistrados de la Sala Superior a analizar integralmente los agravios presentados y a garantizar que la resolución fortalezca, y no debilite, los avances alcanzados en materia de representación política de las mujeres.

“La última palabra la tiene el Pleno de la Sala Superior, y desde aquí les decimos: ni un paso atrás en nuestros derechos”, concluyeron las organizaciones, que reiteraron su defensa de la paridad de género como un mandato constitucional y una condición indispensable para una democracia más incluyente en Jalisco.