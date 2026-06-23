Detienen soldados a 3 adultos y un menor con 4 fusiles y 530 balas en Jilotlán de los dolores

Los sospechosos estaban en vehículo robado y con

Elementos del Ejército Mexicano detectaron en Zacoalco de Torres un vehículo que contaba con reporte de robo; al realizar una inspección a los tres hombres adultos y uno menor de edad quienes se hallaban a bordo, descubrieron un arsenal, por lo que los cuatro individuos quedaron bajo arresto.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a dichas personas les aseguraron cuatro fusiles, 19 cargadores, 530 cartuchos útiles, una fornitura de piel con cinco compartimientos y tres chalecos balísticos con tres compartimientos portacargadores cada uno.

Los detenidos, identificados como Luis “N”, Gael “N”, José “N” y “NN” menor de edad, quienes evidentemente son parte de una célula de la delincuencia organizada, fueron entregados al Ministerio Público de la Federación.

En contra de los cuatro se integró la carpeta de investigación correspondiente, y se les envió ante un juzgado especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

Ahí, se les dictó a los cuatro, el auto de vinculación a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de posesión de cargadores y cartuchos; portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y robo equiparado, en su modalidad de utilización de vehículo robado.

El vehículo en el que se hallaban los ahora procesado tenía los vidrios polarizados y estaba en el poblado de El Terreno, municipio de Jilotlán de los Dolores.

El juez encargado del caso impuso como medida cautelar, prisión preventiva oficiosa, en el Complejo Penitenciario de Puente Grande para los tres adultos, mientras que el menor de edad llevará su proceso en el Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco.

ANDABA ENFIESTADO Y ARMADO EN ZACOALCO

Un individuo identificado como Heriberto “N” fue vinculado a proceso por delitos federales después de que fue detenido armado en el municipio de Zacoalco de Torres.

Detenido por arma de uso exclusivo del Ejército

Su detención fue concretada por policías de la Comisaría de Seguridad Pública de Zacoalco de Torres, “mientras departía y escuchaba música alto volumen en la vía publica de la Delegacion Benito Juarez, del municipio referido”, según informó la FGR.

Al ser revisado por los agentes uniformados, le hallaron una pistola escuadra calibre .9 milímetros y un cargador; este tipo de armas es considerado de uso exclusivo del Ejército.

Un agente del Ministerio Público Federal imputó a Heriberto “N” por su probable participación en el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Tras ser recluido en el penal de Puente Grande, Jalisco, un juez valoró las pruebas y le impuso como medida cautelar, prisión preventiva oficiosa, pues la conducta por la que se le vinculó a proceso es grave y no alcanza libertad bajo fianza.

Al dar a conocer los hechos, la FGR reiteró que invita a la ciudadanía a que denuncie de manera anónima -durante las 24 horas de los 365 días del año-, este tipo de delitos, a los teléfonos 33 39423345, 33 39423365, 800 00 85 400 o a los correos electrónicos de ventanilla.jalisco@fgr.org.mx y politicacriminaljal@fgr.org.mx