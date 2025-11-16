Brújula Pública: Deficiencias

Rodolfo Aceves Jiménez

Las administraciones de la Cuarta Transformación se han esforzado en demostrar que las cosas pueden ser distintas en la forma de gobernar y que es posible inculcar nuevas prácticas de gobierno y ciudadanas. Sin embargo, parece que está lejos el momento en ver la transformación deseada. Se detectan en varios campos, como el económico, social o el político.

Uno de los principales cambios que debe poner atención la #4T es en el aspecto económico, en modificar el modelo económico para que la riqueza sea distribuida en los nichos sociales a donde pretende llegar. Pero enfrentarse con la clase empresarial, además de abrir una crisis innecesaria, provoca incertidumbre y en algunos casos fuga de capitales.

Igualmente el sistema de recaudación fiscal de esta administración pareciera que está sustentado en el terrorismo y la persecución, antes que en la invitación al contribuyente.

También el modelo de consolidación fiscal que resultó ventajoso en administraciones pasadas, debería ser sujeto de una actualización para no pasar de un límite en su aplicación, ya que se basa en las deducciones y pérdidas de las empresas para que sean sujetas de algunos beneficios fiscales, como devolución o exención fiscal, figuras que también deben ser sujetas a revisión.

En el modelo social, podría ser el momento indicado para revisar los contenidos de los planes de estudio de la educación pública, ajustarlos y actualizarlos para volver a incluir asignaturas, temas, capítulos o unidades temáticas suprimidos en pasadas administraciones, retomando contenidos que funcionaron en otros periodos, por ejemplo, civismo, cuya asignatura es necesaria incluir o actualizar.

Por otra parte, el exceso de funciones y atribuciones que se le están dando a las Fuerzas Armadas, no contribuye a la armonización del país.

Se manda el mensaje que la estructura burocrática y operativa de las Secretarías de Estado no hace las cosas bien; se infiere que la titular del Ejecutivo Federal no confía del todo en sus colaboradores y prefiere poner sus proyectos en manos de militares; se sobrecarga de funciones a las Fuerzas Armadas, provocándoles un desgaste innecesario.

En lo político, no hay un dedo de ápice que mueva la voluntad política para investigar sonoros escándalos de corrupción o de sospecha de narco política, al amparo de “que presenten pruebas”, cuando en Washington las agencias norteamericanas se muestran más interesadas en suprimir visas a aquellos personajes de la vida pública con sospechas de relaciones inadecuadas.

Por último, pero no menos importante, en el tema de seguridad la Secretaría de Gobernación o de Seguridad deberían elaborar procedimientos o protocolos operativos para fijar las acciones básicas de las policías municipales, por ejemplo, señalar qué es la paz y el orden público, cómo debería actuar las policías municipales, las policías estatales y la Guardia Nacional, ya sea de manera conjunta o supletoriamente. Esto debido a que encontramos a elementos de la Guardia Nacional haciendo labores de chalanes, cargadores, hasta de agentes de tránsito y vialidad, cuando no es su función.

La profundidad de la transformación depende de las modificaciones a los sistemas y subsistemas en que descansa e impacta a las funciones de Estado y de gobierno que ejecuta la administración pública y el sistema político mexicano.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj