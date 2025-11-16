Fiscalía de Jalisco determinará situación jurídica de 47 detenidos por disturbios en Centro Histórico de Guadalajara

Disturbios en Guadalajara. Redes sociales

Después de la marcha convocada por la “Gen Z” realizada este sábado, se registraron disturbios y actos vandálicos en el Centro Histórico de Guadalajara, que dejaron como resultado la detención de 46 personas, entre las que se cuenta a algunas provenientes de otros estados de la República como Ciudad de México, Guanajuato y Michoacán.

El Gobierno del Estado de Jalisco informó además que hubo 13 lesionados, de los que tres tuvieron que ser atendidos en puestos de socorro, aunque, se asegura, ninguno de ellos se encuentra grave.

La autoridad estatal informó que desde temprana hora brindó acompañamiento y facilidades logísticas a miles de personas que participaron en lo que fue -en un primer momento- una manifestación pacífica en el Centro de Guadalajara.

“Con el objetivo de respetar plenamente su derecho a la libre expresión y a la legítima manifestación de ideas, se tomó la decisión de no instalar vallas ni dispositivos restrictivos alrededor de Palacio de Gobierno y Casa Jalisco, que aparecían como destino en sus convocatorias”, detalló el Poder Ejecutivo de la entidad.

“Sin embargo, al término de la concentración en el Centro Histórico de Guadalajara, se registraron disturbios y actos que alteraron el orden público en las inmediaciones de Palacio de Gobierno por parte de un grupo menor de manifestantes”, añadió.

Resaltó que el incremento de las agresiones y con el fin de proteger la integridad física de las personas presentes en el Centro Histórico,incluidos manifestantes, transeúntes y comerciantes, la Policía del Estado, con apoyo de la Policía de Guadalajara y la Policía Metropolitana, “actuó conforme a la ley y aplicó los protocolos de intervención correspondientes”.

Como saldo de los actos vandálicos, hubo daños en Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado, la Plaza de Armas y en los ingresos a estaciones de la Línea 3 del Tren Ligero.

“A los generadores de violencia les fueron asegurados botes con gasolina, thinner, bombas molotov, barras de metal, petardos, bombas de gas lacrimógeno que no son las utilizadas por la Policía”, indicó el Gobierno de Jalisco.

En total quedaron 47 personas detenidas, algunas provenientes de la Ciudad de México, Guanajuato y Michoacán. Uno de los detenidos portaba un arma de fuego, que fue asegurada, hecho que será integrado en las investigaciones correspondientes.

LESIONADOS

Los Servicios Médicos de Jalisco registraron un total de 13 personas que requirieron algún tipo de atención médica y solo 3 de ellas debieron ser trasladadas a un puesto de socorros, aunque ninguna con heridas de gravedad.

La situación jurídica de cada detenido será determinada por la Fiscalía de Jalisco, a donde fueron trasladados, con supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.