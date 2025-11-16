Hubo daños en el Congreso de Jalisco, tras la manifestación del sábado

Algunas personas generaron un incendio en dos oficinas de diputados del PRI. El martes todo debe quedar listo para el comienzo de las sesiones de Glosa del Informe de Pablo Lemus.

La sede del Poder Legislativo en Jalisco sufrió daños tras la manifestación efectuada la tarde del sábado en el centro de la ciudad.

El Palacio Legislativo situado en la avenida Hidalgo 222, fue dañada en la puerta de madera en el ingreso principal y también algunos manifestantes le prendieron fuego a las dos oficinas que están a un costado de esa puerta central.

La puerta de madera del Museo de Sitio del Congreso, que da a la avenida Hidalgo, también sufrió afectaciones.

Las oficinas afectadas son la J1 y la J2, donde despachan los diputados del PRI, Aurelio Fonseca y Alondra Fausto. Ahí se quemaron un escritorio, un sofá y las ventanas de madera, además de algo de papelería y mobiliario diverso.

El equipo de seguridad interna del Congreso, con el apoyo de elementos de Protección Civil y Bomberos y policías estatales, atendieron el incendio para evitar que se propagara.

Mediante un comunicado, el Congreso del Estado expresó que mantiene su respeto pleno al derecho a la libre expresión y a la protesta social y anunció que el área permanecerá bajo resguardo, en tanto se realizan las valoraciones de los daños, para luego hacer las reparaciones respectivas.

El el boletín no se informó si ya se presentaron las denuncias penales respectivas, por los daños que sufrió el Poder Legislativo. Este lunes es día feriado. Sin embargo, el martes 18 de noviembre a las 9 de la mañana comenzarán las sesiones de glosa del Primer Informe del gobernador Pablo Lemus, al que están convocados el secretario de Gobierno, Salvador Zamora y el secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández.