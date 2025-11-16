Integran a mujeres y camiones eléctricos en Ruta 3 de Mi Transporte Tren Ligero; prometen frecuencia de paso de 12 minutos

Con ocho unidades eléctricas conducidas por mujeres, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) arrancó desde el pasado viernes el reforzamiento de la Ruta 3 de Mi Transporte Tren Ligero, que antes era cubierta por vehículos del trolebús que tardaban en pasar hasta 45 minutos o más.

La ruta ahora recorrerá el par vial de Avenida Vallarta-Juárez-Javier Mina y Avenida Hidalgo- República, desde los Arcos de Guadalajara hasta la Calle Felipe Ángeles, en Guadalajara.

“Con este fortalecimiento la frecuencia de paso disminuye de 45 minutos a un estimado de 12 minutos”, aseguré el SITEUR en un comunicado.

También afirmó que la incorporación de las nuevas unidades forma parte del programa de modernización del sistema de transporte público, impulsado por el Gobierno del Estado; en este caso, en un circuito cuya extensión es de 18 kilómetros.

Amilcar López Zepeda, Director General de SITEUR y la Diputada local Alejandra Giadans Valenzuela, Presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado, dieron el banderazo de salida a las nuevas unidades que cubren el derrotero.

“Hacemos el anuncio de la nueva Ruta 3, la ruta Par-vial, que antes se cubría con las unidades del trolebús. Ahora, tenemos una nueva operación con unidades adaptadas para esta zona, reduciendo el intervalo en más de un 50 por ciento, pasando de 45 minutos de intervalo, a un intervalo de hasta 12 minutos”, aseguró López Zepeda.

Reforzamos la #Ruta3 de Mi Transporte Tren Ligero con 8 unidades completamente eléctricas, con aire acondicionado y operadas por mujeres conductoras.



Seguimos avanzando hacia una movilidad más eficiente, incluyente y sustentable para Guadalajara. pic.twitter.com/u8P0XtfEzZ — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) November 14, 2025

Se dijo que estas acciones forman parte de la inversión de 2 mil 305 millones de pesos, que el Gobernador Pablo Lemus anunció el 6 de octubre para la adquisición de 203 unidades, entre autobuses y trenes, para fortalecer la movilidad de millones de personas que anualmente se mueven en los diferentes sistemas de transporte operados por el SITEUR.

También se informó que en una primera etapa, 100 nuevos vehículos se integran a las rutas de Mi Transporte Tren Ligero, con una inversión de 378 millones de pesos, beneficiando directamente a 52 mil personas usuarias cada día, y que durante octubre se reforzaron las rutas 1 y 1-B de Mi Transporte Tren Ligero, para reducir las frecuencias de paso de 40 a 10 minutos, con unidades articuladas y evidentes mejoras en el servicio.

PARA SABER MÁS:

● Ruta 3 (Par-vial de Avenida Vallarta-Juárez-Javier Mina y Avenida Hidalgo-República, desde los Arcos de Guadalajara, hasta la Calle Felipe Ángeles)

○ Frecuencia de paso reducida de 45 a 12 minutos.

○ 8 unidades 100 por ciento eléctricas.

○ 32 mujeres conductoras distribuidas en diversos turnos.