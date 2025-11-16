Liberan en Tlajomulco a un cernícalo americano rehabilitado por especialistas

Cernícalo americano rehabilitado por especialistas

Especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) reintegraron a la vida libre a un cernícalo americano (Falco sparverius) que concluyó satisfactoriamente su proceso de recuperación, luego de haber sido localizado lesionado en instalaciones de la Universidad de Guadalajara.

El ejemplar fue entregado al personal de la URFST tras haber chocado contra alguna estructura del plantel. Personal del CUTlajomulco lo trasladó a la Unidad para su valoración, donde se determinó que presentaba un impacto leve que le impedía volar temporalmente.

El ave permaneció bajo observación médica y recibió cuidados especializados, incluida una dieta controlada a base de pequeños roedores.

Tras algunos días de rehabilitación y una vez comprobada su recuperación total, el cernícalo fue liberado en el Cerro Viejo, en el ejido de San Miguel Cuyutlán.

El cernícalo americano es un halcón común en gran parte del continente. Durante la migración, numerosos ejemplares viajan desde Canadá y Estados Unidos hacia México en busca de climas más templados.

Su papel ecológico es relevante debido a que se alimenta de insectos, pequeños mamíferos, aves y reptiles, contribuyendo al equilibrio de los ecosistemas.

La Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal de Tlajomulco (UNASAM) recordó que, debido al esfuerzo que realizan durante sus rutas migratorias, algunas aves pueden accidentarse o sufrir agotamiento al impactar contra estructuras urbanas o vehículos.

Por ello, exhortó a la población a no adquirir ni mantener aves rapaces u otras especies silvestres, a fin de prevenir el tráfico ilegal y favorecer su conservación.

Asimismo, invitó a reportar cualquier ejemplar lesionado o debilitado a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco, en el teléfono 33 31 38 30 98, para que reciba atención especializada y pueda ser reintegrado de forma segura a su hábitat natural.