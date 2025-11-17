Inauguran en San Martín de las Flores el nuevo Centro Libre para las Mujeres

En la delegación de San Martín de las Flores se abrió un espacio dedicado al acompañamiento, la protección y el fortalecimiento de las mujeres: el Centro Libre para las Mujeres, inaugurado por la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal.

Durante la apertura, la alcaldesa expresó que este centro representa la consolidación de un esfuerzo compartido y un paso decisivo para garantizar que las mujeres tengan un lugar seguro y accesible dentro de su comunidad.

“Hoy es un día en el que vemos cristalizado un sueño compartido entre el gobierno federal, estatal y municipal. Aquí, en San Martín de las Flores, nuestras mujeres tendrán un respaldo firme de nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum”, afirma.

Añade que el nuevo espacio significa “romper el techo de cristal, demostrar nuestra fuerza y dejar atrás cualquier condena a la violencia o a una vida limitada”.

Pérez Segura destacó que el Centro Libre será un punto de encuentro y apoyo donde las mujeres podrán escucharse y fortalecerse mutuamente.

“En este lugar podremos hacernos fuertes. Las mujeres, de manera solidaria y resiliente, siempre nos encontramos, siempre nos damos la mano… juntas podemos enfrentar la vida”, señala.

El proyecto tiene como misión promover la autonomía, el bienestar y el acceso a la justicia para quienes han sido víctimas de violencia, a través de atención integral con enfoque comunitario e interseccional.

El módulo contará con un equipo conformado por abogadas, psicólogas y promotoras de derechos humanos, quienes brindarán acompañamiento libre de revictimización.

“Debemos garantizar una atención integral, la restitución de sus derechos y el acceso real a la justicia para quienes han sido víctimas”, subraya la presidenta municipal, quien recordó la importancia de que las mujeres sean escuchadas sin miedo y atendidas con dignidad.

El nuevo Centro Libre para las Mujeres ofrecerá atención gratuita de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas, en la delegación de San Martín de las Flores.