Jalisco conmemora el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana con magno Desfile Cívico Deportivo

Con la participación de más de 2 mil 500 personas integradas en 32 contingentes, Jalisco celebró el tradicional Desfile Cívico Deportivo para conmemorar el 115 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, en un evento lleno de color, exhibiciones y actividades deportivas.

El recorrido, organizado por la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) bajo el lema “Deporte y actividad física para una vida saludable y de cultura de paz”, inició a las 10:00 horas en avenida Chapultepec, a la altura de la Glorieta de los Niños Héroes, y concluyó en avenida México.

Participaron estudiantes, deportistas, asociaciones civiles, elementos militares y personal de seguridad pública y protección civil, quienes desfilaron con más de 120 vehículos oficiales, motocicletas, bicicletas y caballos, además de presentaciones musicales y deportivas.

Desfile. El secretario General de Gobierno, Salvador Zamora estuvo presente en el evento.

El evento fue encabezado por Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno; Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la SEJ; y Luis Fernando Ortega Ramos, Director General del CODE Jalisco.

Reconocimientos al mérito deportivo

Durante el desfile se entregaron el Premio Estatal del Deporte y el Premio Jalisco al Mérito Deportivo 2025 en distintas categorías:

Premio Estatal del Deporte

Andrea Maya Becerra Arizaga , arquera jalisciense, primera mexicana campeona mundial en tiro con arco compuesto, distinguida también con el Premio Nacional del Deporte 2025.

Karen Montellano, entrenadora de tiro con arco, reconocida por su papel en los triunfos del equipo mexicano en el Campeonato Mundial de Corea y los World Games 2025.

Deporte Convencional:



1° lugar: Diego Villalobos Carrillo (natación artística).

2° lugar: Mía y Lía Cueva (clavados).

3° lugar: Elizabeth Bourde Quintana (flag football).

Deporte Adaptado:



1° lugar: José Arnulfo Castorena Vélez (para natación).

2° lugar: Guadalupe Navarro Hernández (para atletismo).

3° lugar: Marcos Zárate Rodríguez (para natación).

Entrenadores de Deporte Adaptado:



1° lugar: José Manuel Maciel (para atletismo), por su labor en el bronce mundial de lanzamiento de disco en Nueva Delhi 2025.

Entrenador o Atleta Profesional:



Rafael Guzmán, entrenador de boxeo, por el Campeonato Mundial OMB de Peso Gallo 2025.

El desfile contó con la presencia de autoridades estatales, municipales, educativas, representantes de corporaciones de seguridad y fuerzas armadas, así como cientos de tapatíos que se dieron cita para disfrutar del evento. La jornada concluyó alrededor del mediodía con saldo blanco, reafirmando el espíritu cívico y deportivo de Jalisco en la conmemoración de la Revolución Mexicana.