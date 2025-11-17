Siguen la pista de sicarios de hombre asesinado afuera de antro en Providencia

Las autoridades tratan de seguir la ruta que utilizaron para escapar dos hombres que la noche del domingo ejecutaron a balazos a un joven que iba llegando a un bar de la Avenida Pablo Neruda, cerca del cruce con Montevideo, en la Colonia Providencia, de Guadalajara.

La víctima, de 28 años de edad, acababa de entregar las llaves de su automóvil Jeep a los empleados del Valet Parking y cuando todavía estaba sobre la banqueta, afuera del lugar denominado Sala de Despecho Cantina, se presentaron dos sujetos en moto, los cuales le dispararon varias veces y a quemarropa, con un arma de fuego corta.

Consumado el ataque los agresores huyeron. La Fiscalía a través de su Unidad de Investigación de Homicidios, busca establecer la ruta de escape y otros datos, como si cambiaron de vehículo y si tuvieron la ayuda de cómplices.

El atentado se dio a eso de las 22:00 horas. Cerca del cadáver los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses levantaron entre ocho y nueve indicios de bala, al parecer nueve milímetros.

Dos guardias de seguridad privada, de unos 30 y 50 años de edad, que trabajan para el negocio afuera del cual se cometió el crimen, resultaron heridos. En un principio se especulaba que habían sido alcanzados por los proyectiles de los sicarios, pero la Fiscalía aclaró que en realidad sufrieron lesiones por cortaduras con los vidrios quebrados por los proyectiles de los homicidas.

La Fiscalía de Jalisco se ha reservado la identidad y actividades del blanco del atentado.