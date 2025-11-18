Defiende el auditor Jorge Alejandro Ortiz su aspiración a reelegirse en el cargo, pero no da cifras

. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez auditor del estado. Quiere reelegirse en el cargo.

Sin dar una cifra concreta sobre sanciones aplicadas en siete años a funcionarios públicos o alcaldes que hayan incurrido en malos manejos de su cuenta pública, el actual auditor superior del estado de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, expresó su deseo de ser reelecto en el cargo por el Congreso, para un nuevo periodo de siete años.

Esta semana se cierra el registro de aspirantes al cargo y Jorge Alejandro Ortiz, aseguró que tiene merecimientos para ser tomado en cuenta por la mayoría de los legisladores, quienes antes del 15 de diciembre, deben elegir a su sucesor o nombrarlo de nuevo para el cargo.

El funcionario fue entrevistado en el Congreso, previo a la primera sesión de Glosa del Informe de Gobierno, donde no tomó la palabra ni tampoco nadie le hizo alguna pregunta sobre la gestión de las secretarías de Gobierno y de Seguridad, cuyos titulares comparecieron ante el pleno.

“Los números están ahí, el trabajo está ahí, estamos fiscalizando, estamos dando resultados y ustedes pueden ver los informes en la página de internet”, respondió.

-En su gestión, no conocemos de alguna sanción a un exalcalde, de un alcalde en funciones o un director de un organismo público, un fiscal…se le cuestionó.

-Sí los hay, hay sanciones, hay montos observados, hay montos ya operados y probables y todo está en la página y lo pueden consultar en el tribunal respectivo, dijo.

-¿Por qué usted no lo ha informado?, se le insistió.

-Sí lo informamos, está en la página (web), finalizó.

Al respecto, el diputado de Morena, Alberto Alfaro, manifestó que Jorge Alejandro Ortiz Vázquez, ha tenido una gestión de siete años, gris, sin resultados y por ello, la bancada de Morena no lo apoyará para que repita en el puesto.

“Es obligación por ley que el auditor participe en las Glosas del Informe. Les pregunto a ustedes medios comunicación ¿cuántas intervenciones ha tenido en los últimos siete años de la Glosa?. Ninguna. Queremos nosotros un análisis profundo en el uso de los recursos públicos, ya no queremos más un maniquí en las Glosas del gobierno, Queremos transparencia, queremos resultados, ya no queremos un auditor cómodo, por eso, es necesario un nuevo auditor en Jalisco”, dijo.

Alberto Alfaro, quien preside la Comisión de Vigilancia del Congreso, afirmó hace algunas semanas que, si tuviera vergüenza, el auditor ni siquiera intentaba registrarse como aspirante al cargo.