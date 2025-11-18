En prisión, acusado de robar en casa de la Unidad Libertador Miguel Hidalgo en Guadalajara

Policías motorizados atendieron oportunamente el caso. FOTO: Redes Sociales

Un hombre que presuntamente fue sorprendido cuando ingresó a hurtar en un domicilio particular ubicado en la Unidad Libertador Miguel Hidalgo, del oriente de Guadalajara, fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado, por lo que estará en prisión preventiva oficiosa en el penal de Puente Grande, mientras se le dicta una sentencia.

La Fiscalía del Estado identificó al detenido como Ricardo “N”, quien fue capturado el 31 de octubre de este año, por la mañana, luego de que se metió a una vivienda de la Calle Anastasio Zerecero, pero cuando el presunto delincuente estaba en la cocina e hizo ruidos, fue descubierto por el propietario de la casa, quien de inmediato pidió ayuda a los vecinos.

Ricardo “N” amenazó al morador de la finca y salió a toda prisa del lugar; entonces policías motorizados que patrullaban por la zona fueron en persecución del señalado como ladrón, quien finalmente fue alcanzado y sometido al intentar esconderse en otro domicilio de la misma unidad habitacional, situado en Calle Emilio Rabasa, casi al cruce con Marruecos.

Al frustrado ladrón se le aseguraron los objetos sustraídos del domicilio, entre los que se cuentan una bocina Alexa, una pantalla y dos raquetas, que fueron reconocidos por la víctima como de su propiedad.

El individuo quedó a disposición de la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación, de la Fiscalía de Jalisco, en donde se le imputó y envió al reclusorio para que un Juez de Control determinará el paso a seguir.

Ya en Puente Grande, el juzgador determinó la legalidad del arresto y después del análisis de las pruebas recabadas por el Ministerio Público, decidió vincular a proceso a Ricardo “N”, al que le impuso prisión preventiva oficiosa por ocho meses como medida cautelar, en lo que se emite una sentencia condenatoria en su contra, la cual pudiera alcanzar hasta los diez años de prisión, según lo señala la Fiscalía.