Este miércoles SICT inicia obras de rehabilitación en carretera libre Guadalajara-Tepic

En las obras se utilizará el tren de pavimentación enviado a Jalisco por el Gobierno de México

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que a partir de este miércoles 19 de noviembre iniciarán los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica, en la carretera libre Guadalajara-Tepic, en el tramo del entronque Ameca a Tequila.

La dependencia federal señaló que en la obra se utilizará el tren de pavimentación que el Gobierno de México puso a disposición de las y los jaliscienses.

Agregó que las obras de conservación periódica en este tramo carretero, iniciarán en el sentido hacia Tepic, a la altura del km 25+500, en donde se ubica el entronque Ameca.

“En el tramo carretero que será intervenido, se dejará abierto un carril para dar paso a la circulación vehicular y afectar lo menos posible a las y los usuarios de esta importante vía que comunica al Estado de Jalisco con Nayarit”, indicó el Centro SICT estatal.

También explicó que los trabajos de reconstrucción se realizarán en los tramos aislados que así lo requieran, entre el km 25+500 y el 55+000, en ambos sentidos de circulación.

El Centro SICT Jalisco recomendó a los usuarios de la carretera Guadalajara-Tepic, tomar mayor tiempo para sus traslados, con el fin de evitar retrasos, y consideró que esta obra federal concluirá antes de que termine el presente año.