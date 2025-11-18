Guadalajara concede calle Limón a empresa privada; Morena advierte ilegalidad

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la concesión de la calle Limón, en la colonia del Fresno, a la empresa Industrializadora de Mantecas S.A. de C.V., que podrá utilizar mil 975 metros cuadrados de vía pública como patio de maniobras y estacionamiento privado por un periodo de seis años.

La fracción de Morena votó en contra y señaló que la medida contraviene la normatividad municipal al permitir que un bien de uso común sea entregado a un particular. El regidor José María “Chema” Martínez afirmó que la decisión se suma a una serie de concesiones impulsadas por la administración de Movimiento Ciudadano.

El regidor sostuvo que el dictamen aprobado por MC, PAN y PRI deja sin protección una parte del patrimonio municipal.

“Todos aquí protestamos cumplir y hacer cumplir la ley. Nadie tenemos atribuciones por encima de la ley o al margen de la ley… con la ley, todo; sin la ley, nada. No es la excepción este dictamen”, dijo.

Inspectores municipales documentaron que la empresa ya había cercado previamente el tramo de calle y lo operaba como área exclusiva de carga y descarga. Martínez cuestionó que la administración municipal regularizara esta situación mediante la concesión.

El regidor citó el artículo 84 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, que clasifica las calles como bienes de dominio público y de uso común, los cuales —afirmó— no pueden concesionarse bajo ninguna circunstancia.

Para la fracción de Morena, la aprobación representa una ruptura del orden que regula los bienes públicos. Martínez insistió en que este tipo de acciones ya se ha replicado en otros espacios de la ciudad, como parques y áreas verdes.

“Ya vimos ahorita cómo está lo del Parque Alcalde con Acuario Michin… el Ávila Camacho, Huentitán y demás, y hasta calles”, expuso.

Morena concluyó que su voto en contra responde a la defensa del espacio público y a la denuncia de lo que consideran un modelo de gobierno que ha privilegiado la concesión de bienes municipales a particulares.