Tlajomulco inicia colecta de juguetes para el JugueTlajo 2025

El Gobierno de Tlajomulco y el Sistema DIF municipal iniciaron la colecta de juguetes del programa JugueTlajo 2025 con la instalación de la primera caja de recolección. El arranque estuvo encabezado por el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, y la presidenta del DIF, Bianca Sunderman Arriero.

Durante el evento, el alcalde llamó a reforzar la participación ciudadana para apoyar a niñas y niños de localidades con mayor rezago. Reconoce las donaciones recibidas y reiteró la invitación a sumarse a la campaña.

“Se trata de que despertemos sonrisas en la medida que nos sea posible a las y los niños de nuestro municipio. Hay muchas niñas y muchos niños que no pasan ni siquiera una Navidad con comida, mucho menos con un regalo, mucho menos con una sonrisa. Entonces, hay que sumar esfuerzos; el DIF está haciendo distintas acciones para que las Navidades cada vez sean mejores, sobre todo para quienes más lo necesitan. Por eso hoy sumamos esfuerzos desde el voluntariado”, señala.

Inicia Jugue Tlajo, colecta de juguetes para niñas y niños (Cortesía)

La presidenta del DIF municipal informa que la meta para esta segunda edición es alcanzar 20 mil juguetes, cifra superior a lo recolectado el año anterior. Agradeció la participación de quienes se han sumado a la colecta.

“Estoy muy contenta por inaugurar esta caja navideña donde vamos a despertar sonrisas en nuestras niñas y niños. Reconozco la suma de voluntades de nuestro gobierno y, principalmente, de nuestro presidente Gerardo Quirino, quien no solo trabaja por mejorar el municipio, sino que respalda las causas nobles que benefician a las infancias. Sé que estos juguetes van a despertar una sonrisa”, expresa.

Como parte de la campaña, el próximo 19 de noviembre se realizará el evento “JugueTlajo Musical 2025” en la plaza principal, a partir de las 16:00 horas. Se contemplan actividades culturales, presentaciones musicales, bailables, feria del EmpreDIF y juegos mecánicos gratuitos. El acceso se otorgará a cambio de la donación de un juguete.

El dato

• Meta 2025: 20 mil juguetes recolectados.

• Localidades prioritarias: Zona Valles y Corredor Chapala.

• Más información: redes sociales oficiales del DIF Tlajomulco.

• Requisitos de los juguetes: no bélicos, sin baterías y sin pelotas.