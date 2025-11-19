Despliegan operativo de búsqueda por fuga de reo en Puerto Vallarta; hay 4 custodios detenidos

Mantienen operativo en busca del reo fugado

La Secretaría de Seguridad Jalisco arrestó a cuatro agentes de la Policía Penitenciaria, implicados en la fuga de un reo del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Puerto Vallarta, ubicado en el kilómetro 6.5 de la Carretera Las Palmas, en la Delegación Ixtapa, de Puerto Vallarta.

La fuga se registró minutos después de las 3:00 horas del martes 18 de noviembre, cuando el interno César “N”, de 36 años, “aprovechó la presunta omisión o complicidad” de los cuatro vigilantes “para evadir varios filtros de seguridad, de acuerdo con lo que quedó asentado en las imágenes de las cámaras de vigilancia del centro penitenciario”, señaló la Secretaría de Seguridad.

Una vez que se descubrió la fuga, las autoridades penitenciarias notificaron a un agente ministerial, quien ordenó varias diligencias así como la puesta a disposición de los custodios que se hallaban a cargo de la vigilancia en el horario cuando se suscitó el hecho.

Los cuatro elementos de la Policía Estatal Penitenciaria que se encuentran bajo investigación en calidad de detenidos son Nazario “N”, encargado de turno; Ernesto “N”, responsable de dormitorio; Luis “N”, encargado de turno y Omar “N”, encargado de rondín.

Ellos están a disposición de un agente ministerial de la Vicefiscalía Regional.

REALIZAN OPERATIVO EN BUSCA DEL REO FUGADO

La Secretaría de Seguridad Jalisco informó que se mantiene un operativo en Puerto Vallarta y zonas aledañas en busca del recluso César “N”, de 36 años, quien había sido ingresado al Ceinjure el 24 de marzo de 2025 acusado por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple de narcóticos, por el cual fue vinculado a proceso el 28 de marzo de 2025 y se encontraba en prisión preventiva oficiosa por un año.

Además tenía un segundo proceso abierto por robo calificado, por el que había sido vinculado a proceso el 16 de abril de 2025.