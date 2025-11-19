Jalisco inaugura la nueva área de calistenia del Parque Metropolitano, la más grande de su tipo en el estado

El Gobierno de Jalisco inauguró una nueva área de calistenia en el Parque Metropolitano, un espacio diseñado para impulsar la activación física y mental de la población y fomentar estilos de vida más saludables. Con una superficie total de 681 metros cuadrados, la zona permitirá entrenar de manera simultánea a hasta 65 personas mediante rutinas basadas en la resistencia y el uso del propio peso corporal.

Durante la presentación, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que este proyecto marca el inicio de una estrategia más amplia para equipar otros espacios públicos y bosques urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara con infraestructura deportiva moderna. Señaló que la calistenia es una de las disciplinas de mayor crecimiento entre jóvenes y personas que buscan fortalecer músculo, equilibrio y elasticidad, por lo que invitó a la ciudadanía a practicarla en el nuevo módulo del parque.

La Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU) será la encargada de coordinar la instalación de nuevos equipos de activación física en distintos puntos del AMG. Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora general de Gestión del Territorio, celebró la apertura de esta área y adelantó que se instalarán sistemas de iluminación en el Parque Metropolitano para permitir la práctica deportiva a cualquier hora del día. Recordó que los espacios públicos cumplen un papel clave para fortalecer la convivencia, la recreación y la vida comunitaria.

Actualmente, el parque recibe más de tres millones de visitantes al año, cifra que podría incrementarse gracias a la nueva infraestructura. Jesús Félix Gastelum, administrador de la AMBU, resaltó que este es el centro de calistenia más grande registrado hasta ahora, equipado con aparatos probados por usuarios con experiencia para garantizar funcionalidad y seguridad.

La nueva área, ubicada en la Zona 2 del parque, a un costado de la pista de trote y frente al estacionamiento 4, cuenta con cinco estructuras modernas fabricadas con hierro galvanizado y fibra de vidrio, materiales que ofrecen resistencia, ergonomía y durabilidad ante condiciones de uso intensivo y clima. También posee 94 metros lineales de guarnición perimetral de concreto hidráulico y una superficie granular de 581 metros cuadrados, diseñada para brindar amortiguación, estabilidad y un adecuado drenaje pluvial.

En la inauguración participaron autoridades estatales y representantes de organizaciones deportivas, quienes coincidieron en que este proyecto consolida al Parque Metropolitano como uno de los principales pulmones verdes y puntos de encuentro del Área Metropolitana de Guadalajara. Con esta intervención, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso de fortalecer la infraestructura deportiva y crear entornos seguros, incluyentes y sostenibles para la activación física y la convivencia comunitaria.