La Fiscalía Estatal debe resolver temas de “impunidad y corrupción”: diputados

El diputado Julio Hurtado y a su lado, el fiscal Salvador González de los Santos. La bancada del PAN le pidió que trabaje en reducir la impunidad en Jalisco.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, recibió preguntas de los legisladores sobre si aún existe infiltración del crimen organizado en la dependencia a su cargo. También lo cuestionaron por los hechos del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde se encontró un centro de reclutamiento del crimen organizado y algunos diputados le señalaron que, su elección al cargo, no estuvo exenta de señalamientos de irregularidades, al ser postulado por el gobernador, como candidato único al cargo, cuando debió ser mediante una terna de aspirantes.

Durante la segunda jornada de Glosa del Informe de Pablo Lemus, el fiscal estatal presentó datos de que, a su llegada al cargo, sí hizo una ‘limpia’, ya que 249 elementos de la Fiscalía “se fueron de baja” y se han aplicado 2 mil 827 procedimientos de control de confianza.

La diputada de Futuro, Mariana Casillas, le señaló al fiscal que está ligado al ex titular de esa dependencia, Gerardo Octavio Solís Gómez y eso opaca su trayectoria.

“Hemos estado esperando esta comparecencia desde hace 246 días desde que votamos en esta soberanía que viniera a hablar de los sucesos tan terribles en el rancho Izaguirre, pero el problema es que desde el principio su nombramiento no ha sido un tema menor, llega después de una trayectoria intimamente ligada a figuras como Gerardo Octavio Solís Gómez, su antecesor”, indicó Casillas.

El fiscal estatal respondió que él llegó a la extinta Procuraduría de Justicia desde 1989, como actuario y trabajó luego en la Fiscalía General de la República (FGR), como primer fiscal antitortura, lo que habla de la experencia que tiene para ese puesto.

Por su parte, el coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padille, invitó a González de los Santos, a revisar en forma posterior en el Congreso, la conveniencia de otorgarle en la ley, autonomía plena a la Fiscalía de Jalisco.

“A mi si me gustaría que, de manera inmediata después de la Glosa , pudiera haber un espacio de reunión que nos permitiera a las diputada y diputados, establecer un balance en relación a ventajas y desventajas que puede tener el estatus de una Fiscalía Autónoma, por la experiencia que ya ha sido vivida a escala nacional y en otras entidades federativas”, manifestó.

La coordinadora parlamentaria del PAN, Claudia Murguía Torres, reconoció la trayectoria de Salvador González de los Santos. Sin embargo, le señaló que “la impunidad y la corrupción, siguen como problemas centrales” en la procuración de justicia en su dependencia.

“Fiscal, lo dije hace un momento. Impunidad y corrupción son los retos y las tareas que tiene de frente. Cuente con este Congreso, cuente con el Grupo Parlamentario del PAN para hacer las modificaciones estructurales y presupuestales. Aún a costa del gobierno, aún a costa de quien lo haya invitado aquí, estoy segura que usted puede hacer un buen trabajo por Jalisco y que si podemos cambiar el rostro de Jalisco a nivel internacional”, subrayó Murguía.

En su turno, el fiscal estatal, no rehuyó el tema del rancho Izaguirre, y precisó que, aunque a él no le tocó procesar la escena del lugar en noviembre de 2024 -porque no estaba en el cargo- sí actuó después para que se aplicará una condena ejemplar a diez ex servidores públicos de la Fiscalía que no hicieron el trabajo que les correspondía en el rancho de Teuchitlán.

“Lo que sí le puedo comentar que fueron hechos muy lamentables. Yo asumo la resposabilidad, yo -cuando ocurrió todo esto- institucionalmente, dije ‘este es un problema mio y lo tengo que sacar’ y creo que hicimos todo lo necesario para que estas gentes fueran condenadas precisamente con esta pena de 141 años”, enfatizó el funcionario.

Los legisladores Alejandro Puerto y Tonantzin Cárdenas, le pidieron al fiscal que se libere a todas las personas inocentes detenidas tras las manifestaciones del sábado frente a Palacio de Gobierno.