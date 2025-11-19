Son 22 los interesados en convertirse en el próximo titular de la Auditoría Superior de Jalisco

El Poder Legislativo tiene que elegir al titular antes del 15 de diciembre. Se hará entrevistas a cada uno de los aspirantes.

Tras el cierre de registro de aspirantes para ocupar el cargo de auditor superior del estado de Jalisco, el Congreso del Estado recibió la inscripción de 22 aspirantes al puesto.

Actualmente, el titular es Jorge Alejandro Ortíz Ramírez, quien concluye su periodo el 15 de diciembre. El funcionario se registró este miércoles en la lista de los 22 interesados para estar al frente del órgano fiscalizador, por lo que busca reelegirse.

De la lista de 22 personas, solo cuatro son mujeres: Aimée Figueroa Neri, Claudia Verónica Gómez Varela, Sofía Montserrat Godínez Melgoza y María de Lourdes Clemente Ascencio.

Los 22 anotados al cargo de auditor superior tendrán que acudir a una entrevista con los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, el próximo 3 de diciembre. Los perfiles serán evaluados por el Comité de Participación Social (CPS), sin embargo, su opinión no será vinculatoria para la decisión que tome el Congreso.

La 64 Legislatura elegirá al próximo auditor o auditora para un periodo de ocho años.

Otros aspirantes anotados son: Antonio Mejía Ceja, Omar Fernando Anaya Pérez, Salvador Reyes Rodríguez, Pedro Antonio Rosas Hernández y Marco Antonio Zepeda Rojas.

El cargo de auditor superior es uno de los mas importantes en Jalisco, ya que se encarga de realizar auditorías y revisar las cuentas públicas de los 125 ayuntamientos, los tres poderes del estado, así como de organismos públicos descentralizados.