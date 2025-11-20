Artesanos de Tlaquepaque participan en Feria Navideña de Ciudad de México

Artesanas y artesanos de San Pedro Tlaquepaque participan nuevamente en la Feria Navideña de la delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, donde exhiben nacimientos, figuras complementarias y piezas elaboradas en barro y otros materiales.

La presencia del colectivo se llevará a cabo del 4 de noviembre al 22 de diciembre, con la participación de 38 creadoras y creadores que trasladaron cerca de 300 mil piezas hechas mediante técnicas tradicionales.

Artesanos de Tlaquepaque participan en la Feria Navideña de Ciudad de México (Cortesía)

De acuerdo con Arwin Armando Natanael Ramos Casas, director de Desarrollo Artesanal y Turístico, esta participación forma parte del acompañamiento brindado por el Gobierno Municipal, que incluye inventarios, asesoría y apoyo para el traslado.

“Nuestros artesanos trabajan los 365 días del año para llegar a esta venta anual, que es clave para su economía y para posicionar sus piezas en un mercado que valora lo hecho a mano”, señaló.

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque informó que este impulso forma parte de su estrategia para respaldar el trabajo artesanal y promover el patrimonio cultural del municipio. Según la administración, la Feria Navideña representa un espacio relevante para acercar estas piezas a nuevos públicos y contribuir a la continuidad de las tradiciones locales.