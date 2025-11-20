Artesanos de Tlaquepaque participan en Feria Navideña de Ciudad de México

Artesanas y artesanos de San Pedro Tlaquepaque participan nuevamente en la Feria Navideña de la delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, donde exhiben nacimientos, figuras complementarias y piezas elaboradas en barro y otros materiales.
La presencia del colectivo se llevará a cabo del 4 de noviembre al 22 de diciembre, con la participación de 38 creadoras y creadores que trasladaron cerca de 300 mil piezas hechas mediante técnicas tradicionales.
De acuerdo con Arwin Armando Natanael Ramos Casas, director de Desarrollo Artesanal y Turístico, esta participación forma parte del acompañamiento brindado por el Gobierno Municipal, que incluye inventarios, asesoría y apoyo para el traslado.
“Nuestros artesanos trabajan los 365 días del año para llegar a esta venta anual, que es clave para su economía y para posicionar sus piezas en un mercado que valora lo hecho a mano”, señaló.
El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque informó que este impulso forma parte de su estrategia para respaldar el trabajo artesanal y promover el patrimonio cultural del municipio. Según la administración, la Feria Navideña representa un espacio relevante para acercar estas piezas a nuevos públicos y contribuir a la continuidad de las tradiciones locales.