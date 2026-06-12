Plantea diputada que la Secretaría de Educación revise mochilas en primarias y secundarias

La representante del PVEM, Brenda Carrera, hizo la propuesta previo a la sesión del Congreso.

Ante hechos de violencia registrados en escuelas, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Brenda Carrera García, propuso que la Secretaría de Educación haga una revisión aleatoria de mochilas en planteles de primaria y secundaria.

La legisladora señaló que no se trata de criminalizar a los alumnos, sino lo que se busca es que se pueda prevenir que algún estudiante ingrese con armas punzocortantes o pistolas a las aulas.

“Basta poner un ejemplo para darnos cuenta de que tenemos que poner orden en las escuelas: tal es el caso de un alumno de 13 años de edad, quien ingresó un arma de fuego calibre 32 abastecida con diez cartuchos útiles en la Secundaria Técnica número 90, en la delegación El Refugio, municipio de Tala, Jalisco. Ahí la reacción oportuna evitó una posible tragedia. El simple ingreso de un arma cargada a una escuela demuestra que el riesgo es real”, explicó.

La legisladora dijo que la realidad es preocupante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que siete de cada diez niñas y niños han sufrido algún tipo de violencia en el entorno escolar.

Brenda Carrera precisó que la medida de revisión de mochilas debe realizarse con un enfoque de protección y cuidado del interés superior de la niñez.

“Por eso presentamos este exhorto a la Secretaría de Educación. No estamos proponiendo medidas arbitrarias ni acciones que vulneren derechos humanos. Estamos proponiendo que la Secretaría de Educación en Jalisco instruya a los planteles para que, de común acuerdo con las asociaciones de madres y padres de familia y bajo protocolos respetuosos de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se implementen mecanismos preventivos de revisión de mochilas, con el único propósito de impedir el ingreso de armas u objetos que puedan poner en peligro a la comunidad escolar”, señaló.

La autora de la propuesta dijo que las revisiones de mochilas deberán ser acordadas con las asociaciones de padres de familia.