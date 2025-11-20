Fer Romero asume la presidencia de la FEU

Fernanda Romero tomó protesta como presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Universidad de Guadalajara en una ceremonia realizada en el Ágora Jenkins del Centro Cultural Universitario, donde aseguró que su llegada al cargo representa “un pacto con cada estudiante” y un compromiso para defender la educación pública.

Fer Romero, nueva presidenta de la FEU (Cortesía)

Durante su primer mensaje, Fer Romero subrayó que pertenece a una generación “que todavía se mueve, que todavía se indigna, que todavía se abraza y que se organiza”. Desde esa convicción, criticó que el presupuesto federal asignado a la UdeG para 2026 no supere la inflación respecto a 2025, pese a haberse corregido el recorte inicial que pretendía disminuir 56% de los recursos.

Afirmó que la FEU será exigente ante gobiernos y legislaturas para garantizar que la inversión en educación nunca se reduzca en términos reales: “El presupuesto de la Universidad debería crecer siempre para soñar más alto”. Advirtió que el estancamiento presupuestal frena la mejora de laboratorios, el mantenimiento de aulas y la dignidad de los espacios educativos, afectando oportunidades para enfrentar un contexto violento y desigual.

Fer Romero, nueva presidenta de la FEU (Cortesía)

Romero también abordó problemáticas que atraviesan a la juventud, como la desaparición de jóvenes en México y el genocidio en Palestina, y convocó a imaginar un mundo más humano. Aseguró que la organización estudiantil acompañará a la comunidad con acciones concretas en transporte accesible, seguridad, cuidados de género, tecnología, bienestar y presencia territorial.

La rectora de la UdeG, Karla Planter, reconoció la voz crítica de Romero y destacó su compromiso con la institución. Respaldó el trabajo del presidente saliente, Zoé García, y ofreció mantener un diálogo abierto con la nueva dirigencia estudiantil. Subrayó que muchas y muchos estudiantes enfrentan días marcados por el miedo en el transporte público, el cansancio, la ansiedad y la precariedad, condiciones que no deben ser ignoradas.

Ante este panorama, Fer Romero reiteró que la FEU no guardará silencio y defenderá un presupuesto acorde con las necesidades reales de la universidad, porque “cuando el presupuesto se estanca, se detiene la mejora de laboratorios, el mantenimiento de las aulas y la dignidad de nuestros espacios”.