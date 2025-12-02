Los Literoblastos expandirán sus Narraciones Destiladas en la FIL 2025

Narraciones Destiladas de Terror, séptimo libro de Literoblastos será presentado este sábado 6 de diciembre en FIL Guadalajara

Se conocieron en el año 2016, cuando cursaban talleres del diplomado en la sede tapatía de la escuela de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM). Su gusto y proclividad hacia las letras germinó en un grupo literario que un par de años después vio publicado su primer libro. Y de ahí pa’l real: este 2025 presentan ya su séptima obra, después de que únicamente en el 2020 hicieron una pausa debido a la contingencia sanitaria del Covid-19.

Alejandra Maraveles, maestra de SOGEM Guadalajara, quien es la coordinadora editorial de las publicaciones del colectivo, explica que cada libro consta de compendios de cuentos escritos por los estudiantes, con el título general de Narraciones Destiladas pero que en la edición de cada año, tocan diferente temática.

En el 2018, la primera publicación se tituló Narraciones Destiladas de Héroes, Villanos y Monstruos; en los años siguientes se han abordado historias policiacas, de ciencia ficción e incluso hubo una recopilación sobre animales fantásticos, lo que en términos literarios se conoce como bestiario.

La maestra Maraveles añade que el tema al que Literoblastos recurrió en el libro de este año, es el terror, y su presentación será el sábado 6 de diciembre, en el salón H del Área Internacional de la FIL a las 18:30 horas, y correrá a cargo del cronista de Guadalajara Samuel Gómez Luna.

Los libros publicados por Literoblastos pueden encontrarse en SOGEM Guadalajara, ubicada en Avenida Agustín Yáñez 2839, muy cerca de la Glorieta Minerva. Teléfonos 33 3616 3763 y 33 1072 5407.

También en librerías como Gonvill y Carlos Fuentes o a través de los sitios literoblastos.com o en el Facebook e Instagram Literoblastos

AUTORES

Alejandra Maraveles menciona a Maik Granados entre los alumnos precursores de Literoblastos; sin embargo, apunta que son varios los entusiastas impulsores del proyecto.

En las Narraciones Destiladas de Terror, de este 2025, publican Alejandra Maraveles, Emmanuel Ochoa, Nicte G. Yuen, Ana Paula Rangel, Miriam Prudencio, Maik Granados, Maggo Rodríguez, Katya M. López, Missael Mireles, María Rábago y Margaret Sandoval. El prólogo es de Marisol Arnot.

CÉLULAS LITERARIAS EN CRECIMIENTO

Stephanie Serna, ex alumna de SOGEM y quien conforma el grupo literario, explica que el término Literoblastos se compone de blastos, que en medicina se refiere a células inmaduras en crecimiento o desarrollo, y que combinado con litero, puede entenderse como células literarias en expansión.

NO TE LO PIERDAS

Narraciones Destiladas de Terror, Prometeo Editores, 2025

Autores: Grupo Literoblastos

Sábado 6 de diciembre, salón H Área Internacional de Expo Guadalajara, 18:30 horas

Presenta: Samuel Gómez Luna