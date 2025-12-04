Concluye Gobierno de Jalisco retiro total de lirio en la Presa El Durazno

Limpieza. se recuperaron 13.7 hectáreas de espejo de agua y se garantizó el suministro para la población de Tepatitlán.

El Gobierno de Jalisco concluyó el retiro total de maleza acuática en la Presa El Durazno, también conocida como Presa Carretas, ubicada en Tepatitlán de Morelos. La intervención, realizada por la Comisión Estatal del Agua (CEA), permitió limpiar 13.7 hectáreas afectadas por lirio, equivalentes al 88.5 por ciento de la superficie del embalse, lo que restableció su funcionamiento y mejoró la calidad del agua destinada al abastecimiento de la población.

La solicitud fue presentada por el organismo operador Agua y Saneamiento de Tepatitlán (ASTEPA), debido a que la presencia de lirio dificultaba los procesos de potabilización y ponía en riesgo el suministro para un alto porcentaje de habitantes. Los trabajos iniciaron el 7 de octubre y, tras siete semanas de labores continuas, se logró recuperar el espejo de agua y restituir las condiciones óptimas para la operación del embalse.

Para estas acciones se empleó personal especializado y maquinaria de la CEA, entre ellas dos excavadoras de brazo largo, dos cosechadoras de lirio tipo Weedo y una draga Watermaster, lo que permitió agilizar el saneamiento.

Mario López Pérez, Director General de la CEA, informó que este tipo de labores se realizan también en otros municipios del estado, con el propósito de mejorar la calidad del servicio de agua potable, prevenir riesgos sanitarios y fortalecer la seguridad hídrica. “Es una labor que la CEA está ejecutando en varios cuerpos de agua del estado a petición de los alcaldes que buscan sanear el agua, evitar las inundaciones, proteger la salud pública y mejorar el entorno en beneficio de quienes ahí viven”, señaló.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los 125 municipios para garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad, además de mantener la atención permanente a presas, ríos y cuerpos de agua que son fundamentales para las familias jaliscienses.