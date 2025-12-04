SICT inicia obras de conservación y rehabilitación en 38 kms de Carretera Guadalajara-Barra de Navidad

Trabajos de SICT en Jalisco

El Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que arrancaron las obras de conservación periódica en la Carretera Federal 80 Guadalajara-Barra de Navidad “con el fin de garantizar mayor seguridad para los usuarios”.

La dependencia del Gobierno de México recordó que la rehabilitación de esa carretera fue un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con Jalisco, y que en tal encomienda se invertirán 79.41 millones de pesos.

SICT Jalisco indicó que los municipios beneficiados serán Villa Corona, Tecolotlán, Unión de Tula, Autlán, Casimiro Castillo, La Huerta y Cihuatlán, aparte de los usuarios y automovilistas de otros lugares que utilizan ese camino federal.

En total, precisó la SICT, las obras abarcarán 38.13 kilómetros y se trabajará en tramos aislados distribuidos en ocho frentes:

En Villa Corona los trabajos incluirán del kilómetro 12+000 al 13+000; en Tecolotlán, del 82+000 al 83+000; en Unión de Tula, del 119+500 al 126+000; en Autlán, del 133+000 al 139+000; en Casimiro Castillo, del 192+970 al 201+000; en La Huerta, del 220+000 al 232+000 y en Cihuatlán se abarcará del 243+000 al 247+600.

“Los trabajos consistirán en fresado, bacheo y renivelaciones, colocación de nueva carpeta asfáltica y señalamiento horizontal para mejorar sustancialmente el estado físico de la superficie de rodamiento”, apuntó la dependencia federal.

SICT Jalisco recomienda respetar señalamientos y límites de velocidad

Se enfatizó que las acciones de rehabilitación y mantenimiento de la Carretera Guadalajara-Barra de Navidad proporcionarán mayor seguridad para los usuarios de esta vía que comunica a la Zona Metropolitana de Guadalajara con la Costa Sur de la entidad y los poblados intermedios del trayecto, y se previó que los trabajos serán ejecutados este mismo año.

El Centro SICT Jalisco recomienda a los usuarios de este camino federal en rehabilitación respetar los señalamientos de protección de obra al igual que los límites de velocidad.