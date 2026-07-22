Para rescatar al SIAPA, propone diputada ‘mano dura’ contra empresas deudoras

Brenda Carrera, diputada del PVEM. Busca que el derecho al agua sea para hogares, no para empresas.

Para rescatar de la quiebra financiera al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Brenda Carrera García, propone que empresas y comercios que se atrasen dos meses en los pagos al organismo público, que se les corte el servicio totalmente.

Carrera García dijo que, en el caso de los hogares morosos, se les debe aplicar la reducción del servicio de agua que les llega, algo que se aplicó hace algunos años, pero que se ha dejado de realizar.

“Estoy proponiendo una iniciativa para que el derecho humano al goce del agua sea exclusivamente para el uso de casa habitación, dejando fuera de este derecho a empresas comerciales, industriales, refresqueras, cerveceras, por lo que habrá cortes totales de agua a las empresas que no estén al corriente de sus adeudos”, dijo.

Sin datos concretos, Brenda Carrera dijo que hay empresas cerveceras que tienen adeudos con el SIAPA y negocios que están inscritos como domicilios particulares, por lo que eso debe terminar y se tiene que poner orden.

“Habrá una revisión para que las empresas que estén registradas con tarifa habitacional sean de inmediato cambiadas a la categoría de tarifa comercial o industrial. La mano dura debe de ser inflexible. Urge el saneamiento de las finanzas del SIAPA. Urge que esta iniciativa sea votada a favor por todas las y los diputados que se interesen en rescatar a la institución”, resaltó.

La legisladora del PVEM dijo que se plantea reformar el artículo 99 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para que el derecho humano al agua sea exclusivo para los integrantes de un hogar y no para comercios, industrias y empresas.