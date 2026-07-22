Crean dos nuevas fiscalías especializadas en personas desaparecidas y en delitos contra las mujeres

Votación en la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales. Exigen que las Fiscalías sean apoyadas por el Ejecutivo.

En forma unanime, cinco diputados de Morena, Hagamos y el PAN que integran la Comisiòn de Puntos Constitucionales del Congreso, aprobaron crear dos nuevas Fiscalías Especializadas en Jalisco.

Se trata de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, así como la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Relacionados con la Violencias de Género Contra las Mujeres.

Los votos a favor los dieron la diputada de Morena, Norma López, presidenta de la Comisión y los morenistas Miguel de la Rosa y Alejandro Puerto, así como el representante de Hagamos, Enrique Velázquez y el legislador del PAN, Isaías Cortés. Los representantes de MC, José Luis Tostado y del PRI, Cuquis Camarena, no asistieron a la sesión.

La diputada Norma López explicó que quedó aprobado el dictamen que autoriza las dos fiscalías, sin embargo, se expresó un pronunciamiento para que el gobernador Pablo Lemus, publique el decreto que crea la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, la cual se aprobó desde mayo de 2025.

Lo que quieren es que de aprobarse en el pleno, las dos nuevas Fiscalías no se vayan a quedar ‘vetadas’ en un escritorio de Palacio de Gobierno.

“Sin embargo, pareciera que este tipo de asuntos no tiene importancia para el gobernador del estado y lo digo con toda la justificación, ya que a más de un año de la aprobación de la minuta de decreto 29838/LXIV, por medio de la cual se crea la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, ésta no ha sido publicada en el periódico oficial del estado de Jalisco”, dijo Norma López.

La legisladora señaló que la Fiscalía Antitortura es un mandato que emitió la Suprema Corte de Justicia al estado de Jalisco y se incumple con ello, de ahí el llamado a que el gobernador del estado cumpla con la publicación del decreto respectivo.

“Por lo tanto, resulta apremiante para que no corra riesgos innecesarios como la derogación de normas por no tener el texto actualizado, que sean publicadas las minutas de decreto a la brevedad, pues debemos de señalar que el gobernador en ningún momento ha llevado a cabo su facultad de veto, en los términos que lo establece la Constitución Política del Estado de Jalisco”, subrayó.

Las dos nuevas Fiscalías Especializadas tendrán que votarse en breve en sesiòn del Pleno del Congreso.

Atención especializada a las mujeres

Una de las iniciativas que se votó en la Comisión fue la de crear la Fiscalía Especializada que permitirá fortalecer la capacidad para investigar delitos contra las mujeres y brindar una atenciòn especializada a lad víctimas.

La iniciativa fue presentada por los dos diputados del PVEM, José Guadalupe Buenrostro y Yussara Canales González. Mediante un comunicado, Buenrostro dijo que la Fiscalía tendría autonomía de gestión, técnica, administrativa y presupuestal.

“Hoy la propuesta fue votada en la Comisión y el tema sigue avanzando en el Congreso, donde impulsaremos que se apruebe para lograr instituciones más especializadas, profesionales y sensibles ante las víctimas de violencia de género”, dijo.

Para crear la nueva Fiscalía se requiere reformar la Constitución del Estado.