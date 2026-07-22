Diputados escuchan a pueblos originarios de Jalisco en una mesa de consulta en el Congreso

Imagen de la consulta efectuada en el patio del Congreso de Jalisco.

Se realizó una mesa de consulta amplia en el Congreso del Estado, con representantes de pueblos originarios de las diversas etnias que residen en Jalisco. Desde Tuxpan al sur de Jalisco, hasta Mezquitic, en el Norte, así como comunidades de Villa Purificación y Lagos de Moreno.

Acudieron a la sede del Legislativo, integrantes de las etnias wixaritari, nahuas, purépechas, mixtecos, otomíes y mazahuas, entre otros.

El propósito de la consulta convocada por las comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y la de Puntos Constitucionales, fue escuchar las propuestas para aprobar la reformas a la Constitución de Jalisco en materia de derechos de las etnias.

La diputada de Morena, Norma López, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, será la encargada de elaborar el dictamen final y aprobarlo en la instancia que coordina.

“Esta Reforma busca reconocerles como sujetos de derecho, esto quiere decir que tendrán la autoridad reconocida por la ley para gobernarse a sí mismos, siempre respetando y valorando sus propios sistemas normativos y tradicionales. Segundo y muy importante. Se reconoce su derecho a manejar sus propios recursos, es decir, tendrán acceso a un presupuesto directo para sus propias asambleas y autoridades tradicionales”, explicó Norma López.

La representante de la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, en la región Norte de Jalisco, Diana Montoya Eligio, señaló que el Congreso sí ha realizado diversas etapas de consultas para elaborar esta reforma.

“Que tengamos nuestras propias autoridades y que ya puedan ejercer un presupuesto directamente, porque justamente esas es la problemática que se ha generado en todas las comunidades en Jalisco”, subrayó.

-¿Confías en que los diputados van a plasmar en la reforma no solo hoy, sino en todo este proceso, lo que ustedes propusieron?, se le preguntó.

-Ya es la última etapa que se está haciendo, realmente estuvimos acompañando este proceso y se hicieron todas las modificaciones que en su momento todas las autoridades de las comunidades en el estado de Jalisco aportaron. Entonces, no es la voz de ellos, sino lo que ya también se integró por parte de las autoridades”, dijo.

La legisladora de MC, Verónica Jimenez, indicó que el proceso actual para construir la reforma para reconocer los derechos de las etnias en Jalisco, se ha hecho junto con los pueblos originarios, en una consulta de varios meses, efectuada en sus propias comunidades y ahora en Guadalajara.

“Esta reforma no nomás trasciende esta Legislatura, esta reforma también trasciende a las autoridades comunales que iniciarion este proceso en algunas comunidades y que hoy ya cambiaron y a las que están presentes, porque es una reforma que no solo remedia mucho de la deuda del presente que tenemos con los pueblos originarios. Es una reforma que además ayudará a que nuestros niños de las comunidades tengan mejores oportunidades”, enfatizó.

La mesa de consulta tuvo una duración de cinco horas con 30 minutos y se realizó en el patio central del Congreso.

Homero Vázquez Ramos, indígena nahua de Tuxpan, propuso añadir el término “libre determinación” para referirise a un derecho básico de las etnias. Agregó que en una próxima consulta se debería hacer con base en los usos y costumbres de las comunidades.

En la consulta se revisó el dictamen párrafo por párrafo y ahora se dio tiempo para que el documento de la reforma se analice durante algunas semanas en las comunidades, antes de presentarla a votación del pleno.

También acudieron las legisladoras Alondra Fausto (PRI), presidenta del Congreso, Montserrat Pérez (MC) y los diputados Aurelio Fonseca (PRI) y Alejandro Barragán (Morena). Asistieron las consejeras electorales Zoad García y Silvia Bustos.