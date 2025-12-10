Jalisco frena viajes en moto de apps de transporte; cierra el paso a prácticas ilegales

En Jalisco, las plataformas de transporte como Uber y DiDi fueron obligadas a retirar por completo la opción de viajes en motocicleta, una modalidad que avanza en otras ciudades del país pero que aquí quedó frenada desde el primer intento.

De acuerdo con Isaías Ortiz, Director General de Supervisión al Transporte Público, el estado aplicó la ley con rigor debido a los riesgos que este esquema representa para los pasajeros. Ortiz explicó que la legislación local es clara.

“Nuestra ley, nuestros reglamentos lo prohíben explícitamente. El artículo hace mención de que está prohibida la prestación de un servicio de transporte público en un vehículo de solo dos llantas”, asegura.

Aun así, cuando DiDi anunció la activación de esta opción, las autoridades detectaron motocicletas circulando como transporte de pasajeros, la manera de hacer fue solicitando el servicio personal de la misma dirección de Supervisión al Transporte Público.

“Nosotros mismos pedíamos los viajes en la aplicación. Para que no hubiera error, que dijeran que no era yo, nosotros mismos pedimos los viajes e hicimos la detención y el retiro de las motos. Después de esos operativos, se tuvo reunión con ambas empresas”, expresa.

Operativos contra transporte público en motos (Cortesía)

Tras los aseguramientos, el Gobierno estatal sostuvo reuniones formales con ambas compañías. Ortiz detalló que se les entregaron solicitudes por escrito para suspender cualquier intento de habilitar la categoría de moto y se reiteró la prohibición durante los encuentros anuales con motivo del Mundial 2026. Finalmente, las empresas acataron. El funcionario subrayó que el principal motivo fue la seguridad del usuario.

“Esos vehículos no son aptos para transportar a más de una persona (…) Durante los operativos encontramos que contaban con placas de otros estados… No sabemos cómo es posible que las aplicaciones permitieran que estén ingresando vehículos de otros estados para prestar servicio aquí en Jalisco”, solo por este motivo, asegura, se han retirado entre 30 y 40 unidades adicionales.

Mientras que en la Ciudad de México este servicio continúa operando bajo figuras legales cuestionadas, en Jalisco las autoridades consideran que han logrado controlarlo. Además, mantienen vigilancia permanente.

“Tenemos operativos todos los días, también los domingos”, apunta Ortiz. Los fines de semana se refuerzan las inspecciones nocturnas, particularmente enfocadas en la protección de mujeres.

Las revisiones incluyen polarizado, licencia, seguro, tarjeta de circulación y placas. Todo vehículo con matrícula foránea que preste servicio mediante plataforma es retirado inmediatamente. Incluso, anunció que próximamente habrá un operativo conjunto con la Fiscalía estatal tras el interés que generó la estrategia de seguridad para pasajeras.

Ortiz mencionó que Uber y DiDi intentaron justificar los viajes en moto argumentando que serían “más económicos” y ayudarían ante el tráfico, pero insistió en que “para nosotros es primordial la seguridad”.

Antes de concluir, hizo un llamado a la ciudadanía: “En cualquier falta que encuentren en tema de transporte público o con plataformas, nosotros encantados atenderemos para mejorar nuestro servicio en el estado”.