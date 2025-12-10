Operativo estatal busca garantizar aguinaldo a todas y todos los trabajadores

. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Ricardo Barbosa Ascensio, subrayó que el aguinaldo es un derecho irrenunciable.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco (STyPS) anunció la puesta en marcha de un operativo estatal para asegurar el pago oportuno del aguinaldo a todas las personas trabajadoras. Como parte de estas acciones, se realizarán inspecciones extraordinarias en todos los sectores durante la primera semana de enero de 2026, con especial atención en aquellos con alta movilidad laboral o antecedentes de incumplimiento.

El titular de la dependencia, Ricardo Barbosa Ascensio, subrayó que el aguinaldo es un derecho irrenunciable y recordó que debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre, sin entregarse en especie ni estar sujeto a descuentos no previstos en la ley. Todas las personas que laboran en Jalisco tienen derecho a recibir al menos 15 días de salario, o la parte proporcional si no han cumplido un año de servicio, incluyendo trabajadoras y trabajadores de base, confianza, eventuales, temporales, de plataformas digitales y del hogar.

De manera complementaria, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ofrece asesoría y representación legal gratuita en casos de pago incompleto de aguinaldo, retención salarial, despido injustificado, hostigamiento, discriminación y accidentes laborales.

La procuradora Patricia Campos Alfaro destacó que el acompañamiento busca proteger los derechos de las y los trabajadores y facilitar acuerdos con las empresas sin necesidad de llegar a una demanda.

Con estas medidas, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso de garantizar el respeto a los derechos laborales y el cumplimiento del pago del aguinaldo en la entidad.

Atención a la ciudadanía:

Durante el periodo vacacional de invierno, del 22 de diciembre al 6 de enero, el servicio será únicamente en la sede de Guadalajara, ubicada en Calzada de las Palmas #96, Col. La Aurora, en horario de 8:00 a 16:00 horas.

A partir del 7 de enero, todas las oficinas retomarán su horario normal.

Para mayor información, las y los trabajadores pueden comunicarse al 33-3030-1000 extensión 26710.