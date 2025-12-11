Tlaquepaque ofrece descuentos en multas y recargos para contribuyentes

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque anunció que, del 12 al 30 de diciembre, las y los contribuyentes podrán acceder a un descuento del 75 por ciento en multas y recargos de servicios municipales, entre ellos agua potable, predial, licencias y cementerios.

La medida forma parte del programa “Ponte al día con tu aguinaldo”, orientado a facilitar la regularización de adeudos al cierre del año.

El secretario de Administración y Finanzas, Jorge Alberto Méndez Salcedo, informó que la estrategia busca aliviar la carga económica de las familias durante la temporada decembrina.

“‘Ponte al día con tu aguinaldo’ ofrece un descuento significativo en multas y recargos para que puedan ponerse al corriente sin mayores cargas económicas”, señaló.

Los pagos podrán realizarse en cualquiera de las 20 recaudadoras municipales, en horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. También permanece habilitada la opción de pago en línea a través del sitio oficial del municipio.

Méndez Salcedo añadió que el descuento se aplicará de manera automática a todos los contribuyentes con adeudos vigentes durante el periodo establecido.

Puntos de Recaudación Permanentes

- Tesorería Municipal

Morelos 227, Zona Centro.

- Delegación San Pedrito

Agua Dulce 145, Col. San Pedrito.

- Delegación Loma Bonita

Av. Tabachines 4615, esq. Av.. Patria.

- Delegación Toluquilla

González Gallo 52, junto al DIF.

- Delegación Santa Anita

Privada Colón 4, Col. Santa Anita.

- Fraccionamiento Revolución

Batalla de Torreón y Plan de Guadalupe.

- Mercado Las Juntas

Juan de la Barrera 4853, Interior Mercado de Las Juntas.

- Delegación Santa María Tequepexpan

Hidalgo 75.

- Dirección de Catastro

Florida 188, Col. Centro.

- Obras Públicas

Juárez 28, Col. Centro.

- Registro Civil No. 1

Av. Las Torres 238, Col. La Capacha.

- Padrón y Licencias

Niños Héroes 360, Col. El Álamo.

- Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores

Unidad Administrativa Pila Seca.

- Presidencia Municipal

Independencia 55.

- Centro de Salud Animal

San José Poniente 77, Col. Nueva Santa María.

- Cruz Verde La Guadalupana

Av. San Martín 36, Col. La Guadalupana.

- Cruz Verde Marcos Montero

Av. Marcos Montero Ruiz 959, Col. La Capacha.

- Estacionómetros

Donato Guerra 5, Zona Centro, Unidad Administrativa Pila Seca.

- Rastro Municipal

República de Nicaragua 500, Col. Lomas de Tlaquepaque.