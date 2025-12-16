Avalan penas para elementos de seguridad que incurran en extorsión

Norma López, diputada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Se aprobó el decreto en la jornada legislativa del martes.

En Jalisco se aplicarán de tres a ocho años de prisión al agente del Ministerio Público, de la Policía Investigadora o policías municipales que, al practicar una detención, incurran en actos de intimidación o busque obtener un beneficio indebido.

El decreto que reforma diversas disposiciones del estado de Jalisco, se aprobó en sesión del pleno, con 37 votos a favor.

Las reformas se avalaron de conformidad con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El decreto deroga los artículos 189 y 189 Bis y adiciona el artículo 193 Bis al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Si se aplica la violencia en la detención, la pena se aumentará de uno a tres años de prisión.

También se reformaron la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en la prevención e investigación del delito de extorsión.