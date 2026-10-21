La FGR ya realizó diligencias para investigar daño ambiental en río Milpillas y cascada de Huaxtla

La legisladora Tonantzin Cárdenas, representante del distrito 4 de Zapopan, le ha dado seguimiento al caso.

La diputada local Tonantzin Cárdenas Méndez acudió a la sede de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), para conocer los avances de la investigación derivada de la denuncia que presentó por posibles delitos contra el ambiente y la gestión ambiental relacionados con los rellenos sanitarios de basura de Picachos y Hasar’s.

Estos sitios generan lixiviados que han contaminado el río Milpillas y la cascada de Huaxtla, en el norte de Zapopan.

Durante la reunión, personal de la institución informó que ya se han realizado diversas diligencias para integrar la carpeta de investigación y que se solicitó información a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el propósito de conocer los antecedentes del caso y la posible existencia de dictámenes técnicos relacionados con las afectaciones denunciadas.

Además, solicitó la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales -de competencia federal- con sede en la Ciudad de México, a fin de que se analice la competencia de esa instancia para ejercer la facultad de atracción del asunto y dar seguimiento futuro a la carpeta de investigación.

“Acabamos de presentar una denuncia ante la FGR, a las autoridades responsables por omisión, de lo que está pasando lamentablemente en el río Milpillas, que desemboca en la cascada de Huaxtla y recordar que la manera en que ha gobernado y gestionado los recursos públicos MC, ha sido sumamente negligente y no ha sido solo en este sexenio, tienen mas de una década gobernando y son consecuencias de sus propias decisiones la crisis hídrica que hoy padecemos todas y todos”, dijo.

Durante una diligencia en la zona, elementos policiales observaron las condiciones del agua y los olores que emanan de ella, y los consideraron indicios de una posible afectación ambiental, toda vez que la mala calidad del agua y sus olores son evidentes a la percepción humana.

En esa visita, también se realizaron entrevistas a habitantes y personas que transitaban por el lugar.

Algunas personas refirieron cambios en las condiciones del río y las cascadas, particularmente en los olores y el aspecto del agua, así como la existencia de reportes o denuncias previas sobre el problema, las cuales, según señalaron, nunca han sido atendidas de manera oportuna ni han generado un cambio real para enfrentarla.

La legisladora señaló que se señaló como responsables de daño ambiental al alcalde de Zapopan y a la empresa Hasar’s que opera el tiradero particular localizado junto a Picachos.

“Por eso creemos que nuestra responsabilidad como representantes populares también es denunciar a quienes han sido responsables, en este caso, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, el coordinador general de Gestión Integral de Zapopan, el director de Medio Ambiente, el jefe de Unidad Integral de Residuos de Zapopan”, indicó.

El personal de la institución señaló que los primeros indicios hacen necesario continuar con las indagatorias y que la investigación debe profundizar con información técnica y especializada para determinar las condiciones ambientales del sitio y, en su caso, deslindar responsabilidades y/o perseguir los delitos.