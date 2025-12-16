Expansión del transporte público impulsa la movilidad estudiantil en Jalisco

La ampliación y fortalecimiento del transporte público en Jalisco ha generado beneficios directos para la comunidad universitaria, destacó la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, al reconocer los proyectos de movilidad impulsados por el Gobierno del Estado a lo largo de 2025.

Karla Planter llama al diálogo universitario (Cortesía)

Planter subrayó el inicio de operaciones de la Línea 4 del Tren Ligero, la cual contará con una estación en el Centro Universitario de Tlajomulco, así como la incorporación de nuevas unidades de transporte público operadas por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), destinadas a mejorar el traslado de estudiantes de los centros universitarios de Tonalá, Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), la Costa (CUCosta) y, próximamente, de la región Ciénega.

De acuerdo con lo informado por el director general de Siteur, Amilcar López Zepeda, en septiembre pasado se entregaron 100 unidades, lo que permitirá ampliar la cobertura del servicio, aumentar significativamente la frecuencia de paso y elevar hasta en un 300 por ciento la capacidad de movilidad, fortaleciendo así el acceso al transporte para la comunidad estudiantil.

Se realizó un recorrido de punta a punta en la Línea 4, encabezado por Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco

La rectora general reconoció que a lo largo del año se han logrado avances importantes en materia de movilidad, y agradeció el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado. En ese sentido, destacó el compromiso de las autoridades estatales para fortalecer las rutas alimentadoras, fundamentales para garantizar una conexión eficiente entre los distintos sistemas de transporte y los centros universitarios.

“No es solo la Línea 4 y otras líneas principales, sino también las rutas que alimentan estos sistemas, que son indispensables para que nuestras alumnas, alumnos y trabajadores lleguen mejor a sus centros universitarios”, señaló Planter Pérez, al referirse al trabajo conjunto con el Sistema Integral de Tren Ligero y la Secretaría de Transporte.

Asimismo, la rectora informó que ya opera una ruta especial de transporte público que parte de la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque con destino al Centro Universitario de Tonalá, además de que se analiza el incremento en la frecuencia de otras rutas que conectan con este campus.

Finalmente, precisó que también se mantienen gestiones para mejorar la movilidad hacia el CUCBA y el Centro Universitario de Puerto Vallarta, con el objetivo de seguir fortaleciendo el acceso al transporte público para la comunidad universitaria en distintas regiones del estado.