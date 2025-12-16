Instalan percheros comunitarios en Tlaquepaque; Colectivo Proa31 abriga a personas vulnerables

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque se integró a la iniciativa impulsada por el Colectivo Proa31 “Inspirando Amor al Mundo”, que desde hace ocho años promueve la instalación de percheros comunitarios como una red de apoyo social. De acuerdo con la información proporcionada, el proyecto se ha extendido a los 125 municipios de Jalisco y a 24 estados del país.

La incorporación del municipio a esta iniciativa se concretó con la instalación de uno de los diez percheros donados por el colectivo al Ayuntamiento. El primero fue colocado en la Cruz Verde Marcos Montero, donde la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que este tipo de acciones reflejan la participación social en apoyo a personas que lo requieren.

“Son personas maravillosas que no solo imaginan un mundo mejor, sino que lo construyen con hechos. Este proyecto requiere esfuerzo, organización, disciplina, tiempo y energía. Por ello, mi más sincero reconocimiento al Colectivo Proa31, porque tuvieron la visión, nos involucraron y lograron contagiar a todas y todos de este espíritu solidario”, expresó la alcaldesa.

La presidenta municipal indicó que los percheros, fabricados por el propio colectivo con sede en Tlaquepaque, serán promovidos y distribuidos en distintos puntos del municipio.

“Estas acciones nos invitan a mirar nuestro propio guardarropa y a donar aquello que ya no usamos, o incluso adquirir prendas nuevas, para abrigar a quienes hoy enfrentan el frío: suéteres, bufandas, chamarras, abrigos, gorros y guantes que pueden marcar la diferencia”, afirmó.

“Sigamos fortaleciendo estas muestras de solidaridad, de comunidad y, sobre todo, de humanismo mexicano. Yo creo plenamente en este camino, y este proyecto es una prueba viva de que es posible”, añadió.

Por su parte, Renata Ramírez, representante del Colectivo Proa31, agradeció la disposición del Gobierno Municipal para sumarse a este tipo de acciones sociales.

“Son herramientas de empatía, bondad y solidaridad para apoyar a quienes menos tienen, es solamente llegar y colocar alguna prenda en buen estado, limpia, incluso nueva que quieran donar y puedan colocar en estos 10 percheros ubicados en diferentes lugares de Tlaquepaque”, señaló.

De acuerdo con lo informado, los percheros serán colocados en instalaciones de la Cruz Verde, en distintas bases de la policía municipal y en los portales de la Presidencia Municipal.