Paseo Alcalde, el rostro peatonal y cultural de Guadalajara rumbo al Mundial 2026

Las y los tapatíos avanzan con parsimonia hacia la pista de hielo instalada frente a la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres. Caminan por el Paseo Fray Antonio Alcalde bajo una arboleda que proyecta poca sombra en esta temporada, flanqueados por locales comerciales en su mayoría cerrados; algunos pocos —cafeterías, tiendas de bisutería, peluches y juguetes— permanecen abiertos, aunque con movimiento moderado.

Paseo Fray Antonio Alcalde (Cortesía)

A medida que se aproxima la Plaza Tapatía, el flujo de personas se intensifica. Familias, parejas y grupos de jóvenes esperan su turno para entrar a la pista de hielo, se toman fotografías en las escenografías navideñas o recorren sin demasiada prisa las estanterías de libros colocadas junto al Palacio Municipal, coronadas por un letrero que anuncia “Libros en remate”.

Paseo Fray Antonio Alcalde (Cortesía)

Este espacio, hoy consolidado como un punto de encuentro social y cultural del Centro Histórico, ha sido escenario de múltiples obras públicas desde 2018, principalmente asociadas a la construcción y adecuaciones derivadas de las líneas del Tren Ligero. Una dinámica a la que tanto transeúntes como locatarios se han ido acostumbrando.

“Ahorita no están haciendo nada en esta área; se supone que atrás, en la Plaza Tapatía, es donde están arreglando. No sé bien qué es, pero hasta ahora no ha interferido con el flujo de gente”, comenta una joven mientras sirve nieves de garrafa a una familia que descansa a la sombra. “La verdad es que sí lo han dejado más bonito. La gente camina más tranquila, hay menos caos. Por ejemplo, las bicis ya van por donde deben”, añade.

Paseo Fray Antonio Alcalde (Cortesía)

Un comerciante de la zona coincide: “Al principio fue pesado, muchos meses de obra, pero ahora sí se nota que la gente regresa, se queda más tiempo y disfruta el paseo. Eso, a la larga, ayuda”.

Un proyecto de renacimiento urbano

El Paseo Fray Antonio Alcalde es resultado de un ambicioso proyecto de renovación urbana que transformó una avenida dominada por el automóvil en un corredor semipeatonal y ciclista, con amplias banquetas, ciclovías, nuevo arbolado e iluminación. La intervención priorizó la accesibilidad universal, la renovación de servicios subterráneos y la integración de áreas verdes y mobiliario urbano.

Paseo Fray Antonio Alcalde a través de los años (Cortesía)

La obra abarcó el tramo de la avenida Alcalde–16 de Septiembre, desde la Glorieta La Normal y su cruce con Ávila Camacho, hasta la zona de los templos de San Francisco y Aranzazú, en el cruce con avenida Revolución.

Originalmente, la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero no contemplaba una estrategia integral de movilidad peatonal ni la revalorización del espacio en superficie. Fue a partir de este proyecto que se logró reconfigurar el uso del Centro Histórico, reasignando de manera masiva el espacio antes destinado al automóvil a favor de peatones y ciclistas.

Con ello se recuperaron 8.5 hectáreas de espacio público, se instalaron 91 fuentes, 561 bancas, 165 mesas y se plantaron más de 2 mil árboles. El color del mobiliario y del pavimento dialoga con la cantera amarilla de los edificios históricos, integrando el paseo como una extensión horizontal del patrimonio arquitectónico.

“Antes uno solo cruzaba rápido; ahora vienes a caminar, a sentarte, a escuchar música”, señala una vecina del barrio de San Juan de Dios que acude los fines de semana con sus nietos. “Se siente más vivo”.

Parejas jóvenes se sientan en las sillas “lectoras” del paseo a charlar. “Nos gusta venir aquí, está muy tranquilo y siempre hay algo que hacer” señala la chica de alrededor de 16 años de edad.

Un matrimonio maduro añade que para ellos el salir a caminar por las mañanas el paseo es su actividad favorita. “Ya estamos pensionados” comenta el señor Agustín, un hombre de piel morena y cabello ralo que sonríe con los ojos. “Nos gusta mucho venir aquí, es nuestro ejercicio. Y como los carro sí respetan al peatón y todo está con muy buen señalamiento, pues nos sentimos tranquilos”

Referente al mundial, múltiples personas coinciden que este espacio se convertirá en un punto de encuentro entre muchas culturas. Algunos suenan emocionados, otros, principalmente empleados de locales, no sienten tanta expectativa. “Va a ser una locura” afirma un chico de las nieves “La Michoacana” quien asegura que en esta temporada baja la gente que acude al paseo debido a las fechas, pero tiene la certeza de que el mundial hará que sean jornadas mucho más pesadas.

Cultura todo el año, rumbo a 2026

De cara al Mundial de Futbol 2026, las obras y procesos de renovación continúan con el objetivo de consolidar al Paseo Alcalde como un corredor cultural activo durante todo el año.

Desde el 1 de noviembre arrancó el programa “Bien de Noche”, un festival mensual que se realiza los primeros sábados de cada mes en el Centro Histórico. Durante estas jornadas, de 19:00 a 23:00 horas, la ciudad se llena de música, arte y gastronomía, con comercios abiertos hasta tarde y actividades culturales pensadas para disfrutarse en familia.

“En Bien de Noche estamos coordinando incluso la apertura de los templos hasta las 11 de la noche, con conciertos y visitas guiadas”, explica Úrsula Barrera, representante de la Fundación Paseo Alcalde.

Paseo Fray Antonio Alcalde (Cortesía)

A esto se suma la activación del salón de la Fundación Paseo Alcalde en el MUPAG, que se busca abrir de manera permanente con el programa “Del Taller al Museo”, una iniciativa que convocará a talleres con al menos cinco años de trayectoria para exhibir su trabajo y realizar actividades abiertas al público.

Además, continuarán los talleres de periodismo —tanto para quienes ya participaron como para nuevos interesados—, así como la apertura del salón para presentaciones de libros, charlas y talleres. Cuando se espere mayor afluencia, las actividades se trasladarán al auditorio.

La música también tendrá un papel central. “Contaremos con un equipo para conciertos acústicos en el espacio público, como Sonidos a la Carta, que ya se ha venido desarrollando afuera del MUPAG”, agrega Barrera.

Mientras tanto, entre obras que avanzan, pistas de hielo temporales y festivales nocturnos, el Paseo Alcalde confirma su vocación: ser un espacio donde la ciudad se encuentra, camina y se reconoce a sí misma.