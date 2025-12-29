Tlaquepaque suministrará agua potable gratuita a colonias afectadas por megacorte del SIAPA

Ante el megacorte de agua potable anunciado por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), programado para el sábado 3 de enero de 2026 a partir de la 01:00 horas, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque pondrá a disposición de la ciudadanía el servicio gratuito de pipas de agua potable para atender a las colonias que resulten afectadas por la suspensión del suministro.

Tlaquepaque | Agua (Cortesía)

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, informó que esta medida busca garantizar el acceso al agua durante el periodo en que se desarrollarán los trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica del Área Metropolitana de Guadalajara, los cuales, si bien son necesarios para mejorar la calidad del servicio, impactarán de manera directa a un amplio número de hogares en el municipio.

Tlaquepaque | Agua (Cortesía)

¿Qué colonias son?

De acuerdo con información proporcionada por el SIAPA, el megacorte afectará a 247 colonias de San Pedro Tlaquepaque, entre ellas Abadía San Martín, Álamo Habitacional, Álamo Industrial, Álamo Lomas, Álamo Oriente, Alborada, Alfareros, Alfredo Barba, Altos Norte, Altos Oriente, Alto Sur, Álvaro Obregón, Arboledas de San Martín, Arrayanes, Artesanos, Barrio de San Juan, Barrio de Santa María, Barrios Unidos, Bosques de San Martín, Brisas de Chapala, Buenos Aires, Camichines, Camichines III (Alborada), Camichines Tonalá, Camichines Uno, Canal 58, Cantera Colorada, Centro Comercial Camichines, Centro Comercial Las Fuentes, Centro Tlaquepaque, Cerro del Cuatro, Cerro del Cuatro segunda sección, Cerro del Jagüey, Colonial Tlaquepaque, Condominio Las Palomas, Conjunto Revolución, Coto El Carmen, Coto Los Almendros y Crucero Central.

También se verán impactadas las colonias De San Martín, De Santiago, El Álamo, Desarrollo Habitacional Vista Hermosa, El Barro, El Camino, El Campesino, El Canelo, El Cerrito, El Mante, El Mirador, El Morito, El Órgano, El Porvenir, El Puente, El Refugio, El Sauz, El Tapatío y El Tapatío segunda sección, El Trigo, El Vergel, El Vergelito, El Zalate, Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, Fovissste Miravalle, Fraccionamiento Los Altos, Fraccionamiento Meridiano, Fraccionamiento Real Patria, Fraccionamiento Revolución, Fraccionamiento Revolución Jardín, Fraccionamiento Residencial Arrayanes, Fraccionamiento Residencial Camichines, Fraccionamiento Los Portales, Francisco I. Madero y sus primeras y segundas secciones, Francisco Silva Romero, Guadalupe Ejidal, Guayabitos, Hacienda de Tlaquepaque, Hacienda de Vidrio, Hacienda Los Portales, Hacienda San Pedro, Hacienda Vista Hermosa, Haciendas de San Martín, Haciendas Los Portales, Haciendas San Pedro, Hogares del Álamo, Horizontes de Tlaquepaque, Horizontes El Tapatío y Horizontes.

A esta lista se suman Huerta de Peña, Indígena, Industrial, Industrial El Bosque II, Infonavit Miravalle, Jardín Central y Jardín Central II, Jardines de La Paz, Jardines de San Martín, Jardines del Nilo, Jardines del Órgano, Jardines del Tapatío, Juan de La Barrera, La Arena, La Asunción, La Capacha, La Cofradía, La Coyotera, La Duraznera y su tercera sección, La Floresta y La Floresta II, La Guadalupana y sus secciones primera y segunda, La Huerta, La Llave, La Mezquitera, La Micaelita, La Nueva Santa María segunda sección, La Piedrera, La Pilita, La Soledad y su segunda sección, Ladrillera, La Rinconada, Las Huertas, Las Juntas, Las Juntitas, Las Flores, Las Liebres, Las Lomas, Las Lomas Residencial, Las Terrazas, Las Vegas, Lázaro Cárdenas, Lindavista, Lindavista Country, Lomas del Cuatro, Lomas de la Victoria, Lomas de San Miguel, Lomas de Santa María, Lomas de Tlaquepaque y su segunda sección, Lomas del Álamo, Lomas del Nilo, Lomas del Tapatío, Lomas del Tepeyac y Lomas del Zalate.

Asimismo, el corte alcanzará a López Cotilla, López Mateos, Los Altos, Los Amiales, Los Cántaros, Los Meseros, Los Portales, Los Puestos, Los Puestos de Abajo, Los Santibáñez, Manantial, Meridiano (Hogares del Álamo), Miravalle, Miravalle Fovissste, Misión Magnolia, Nueva Central Camionera, Nueva Lázaro Cárdenas, Nueva Santa María, Nuevo Amanecer, Paisajes del Tapatío, Paisajes del Tesoro, Parque San Pedro, Parques de La Victoria, Parques de Santa Cruz del Valle, Parques de Tlaquepaque, Parques del Nilo III, Parques del Palmar y Parques del Palmar II, Parques Tlaquepaque, Pedregal del Bosque, Plan de Las Flores, Plan de Oriente, Plan del Río, Portales Tlaquepaque, Portillo López, Potrero del Gato, Potrero del Zalate, Prado de La Luna, Prados de San Martín, Prados Tlaquepaque, Puerta del Prado, Quintas Tlaquepaque, Quintero, Rancho Blanco, Rancho Los Portales, Real de Tateposco, Real Patria, Residencial Alberos, Residencial Camichines, Residencial El Tapatío, Residencial Plaza Camichines, Residencial Revolución, Revolución, Revolución Jardín, Rincón de La Cofradía, Rinconada San Martín, Rinconada de los Encinos y Romita.

Finalmente, también estarán sin suministro San José del Valle, San Francisco, San Jorge Habitacional, San Juan, San Martín de las Flores de Abajo y de Arriba, San Pedrito, Santa Cruz del Valle, Santa María, Santibáñez, Senderos de Tlaquepaque, Sentimientos de la Nación, Súper Manzana El Álamo, Solidaridad, Tateposco, Tempisque, Terralta, Tepeyac, Tesoros del Nilo, Tinajitas, Tlaquepaque Centro, Tlaquepaque Pueblito, Toluquilla, Unidad Habitacional Revolución, Valle Balcones Santa María, Valle de La Misericordia, Valle de San Sebastianito, Valle del Paraíso, Verde Valle, Villa del Prado, Villa Fontana, Villas de La Loma, Villas de Loma Grande, Villas de San Miguel, Villas del Tapatío, Villas Los Cántaros, Villas San Miguel, Vista Hermosa y Vistas del Cuatro.

La alcaldesa detalló que, aunque los trabajos en las plantas potabilizadoras número uno de Miravalle y número dos de Las Huertas tendrán una duración aproximada de trece horas, en algunas zonas la recuperación total del suministro podría extenderse hasta el miércoles 7 de enero. Por ello, el servicio de pipas se ofrecerá todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos, en un horario de 9:00 a 20:00 horas.

“Disfruten de estos días en familia con la tranquilidad de que podrán realizar sus actividades de forma regular”, expresó Laura Imelda Pérez Segura.

Las personas que requieran el abastecimiento gratuito de agua potable podrán solicitarlo a través de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Tlaquepaque, llamando a los teléfonos 33 3838 0220 y 33 3838 0221, o vía WhatsApp al número 33 2804 8171.