La obra civil de la nueva Plaza de la Liberación, casi lista

Albañiles están colocando la nueva base de las fuentes. La plaza tendrá nuevos pisos, iluminación y tuberías.

Los trabajos de remodelación de la plaza de la Liberación están casi listos, en el centro de Guadalajara.

En un recorrido efectuado por el rectángulo central, se pudo observar que el nuevo piso de la plaza ya está casi al 100%. Decenas de albañiles pegaban la base de una de las fuentes, otros limpiaban el polvo y otros más retiraban los escombros y algunos plásticos.

Durante la vista que hicimos personal estaba retirando en algunos puntos la cerca de alambrado para delimitar la zona de trabajos. Cualquier persona podía asomarse a verificar el avance de la restauración de la céntrica plaza.

La plaza de la Liberación se cerró a los visitantes desde el lunes 7 de julio. Casi seis meses después, el espacio público luce una nueva cara.

El plazo original para concluir las obras era el 15 de diciembre de 2025. Sin embargo, se tuvieron algunos retrasos y el nuevo plazo se estableció para marzo de 2026.

La restauración de la plaza de la Liberación, de la parte lateral del teatro Degollado y parte de la plaza Tapatía, consistió en la instalación de pisos nuevos, iluminación y tuberías. Además, se colocará nueva jardinería.

Se respetó la arquitectura histórica, con el aval del INAH y de la Secretaría de Cultura.

La plaza de la Liberación y el corredor de plaza Tapatía deberán estar listo en el mes de marzo próximo, previo al Mundial de Futbol 2026.

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), David Zamora Bueno, compartió en sus redes sociales, algunas imágenes de los avances de los trabajos.