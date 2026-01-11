Entregan a autoridad migratoria a colombiano presunto operador de “minicasinos” callejeros

Detenido en operativo interinstitucional

Mediante las acciones que se vienen realizando luego del asesinato del comerciante del Mercado de Abastos Alberto Prieto Valencia, en un atentado en el que hubo más de 2 mil disparos, fue detenido un hombre de nacionalidad colombina señalado como operador de “minicasinos” callejeros.

La captura de Daniel “N”, alias “El Parce”, de 26 años, se llevó a cabo en un operativo interinstitucional en el que participaron soldados del Ejército Mexicano, agentes de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Metropolitana, de la Comisaría de Zapopan, y de la Policía del Estado.

El operativo originalmente se montó para combatir la extorsión mediante supuestas rifas y préstamos, tras el análisis de incidencias y reportes ciudadanos anónimos en la Colonia Valle de los Molinos, municipio de Zapopan, donde habían sido detectados hace unos días dos sujetos involucrados en tal delito .

La Secretaría de Seguridad Jalisco (SSJ) indicó que un “análisis de inteligencia apuntó al uso de máquinas tragamonedas en los esquemas de los denominados préstamos ‘gota a gota’ y las ‘rifas colombianas’, pues los informes señalaron a un presunto operador que se autodenominaba ‘El Parce’”.

La corporación agregó que “el despliegue operativo rindió resultados en Calle Martel y Avenida Valle de Zapotlán. Ahí, los uniformados ubicaron con ayuda de la Unidad de Drones Cybertruck a un sujeto presuntamente con las características, quien al parecer estaba conformando una red de supuestos extorsionadores”.

Se dijo también que al ver a los agentes, el presunto quiso huir, pero fue alcanzado y sometido.

Después de la revisión conforme al protocolo, le encontraron entre sus pertenencias, “objetos ligados con la presunta operación de máquinas tragamonedas”.

Objetos asegurados

Daniel, alias “El Parce”, al parecer es originario de Colombia y no acreditó su legal estancia en el país, por lo que entregado al Instituto Nacional de Migración.

RIFAS Y PRÉSTAMOS, DETRÁS DE EJECUCIÓN

“El Operativo Interinstitucional para combatir la extorsión mediante supuestas rifas y préstamos mantiene acciones focalizadas de los tres niveles de Gobierno en puntos estratégicos de Jalisco”, señaló la SSJ.

El operativo ha sido difundido luego de que el 29 de diciembre fuera acribillado Alberto Prieto Valencia, comerciante del Mercado de Abastos, en los límites de las colonias Santa Eduviges y Residencial Victoria.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dio a conocer que una de las líneas de investigación por ese crimen -en el que también murieron la hija adolescente del comerciante y uno de sus siete guardaespaldas- apuntaría precisamente a las “rifas colombianas” y a los préstamos “gota a gota”.