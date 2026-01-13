¿Sabes que es la tarjeta única? Aquí te decimos cómo obtenerla y usarla

El Gobierno del estado de Jalisco presentó la Tarjeta Única, con lo que comienza un proyecto estratégico que, en un solo instrumento, aglutina apoyos sociales, servicios de salud, transporte y beneficios financieros, posicionando al estado como referente nacional en innovación, transparencia y modernización de la política social.

El gobernador Pablo Lemus Navarro ha imopulsado el programa que implica la emisión y reparto de una tarjeta. Para ello, se realizó una licitación pública, abierta y competitiva, que garantizó un proceso transparente, con reglas claras y plena rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. Finalmete la intención era que los costos operativos no resultasen excesivos.

Proceso transparente y fortalecimiento del talento mexicano

La contratación de la Tarjeta Única se realizó tras evaluar altos estándares técnicos, operativos, financieros y de seguridad, lo que derivó en la selección de Broxel, una fintech cien por ciento mexicana, integrada por ingenieros y especialistas nacionales, con experiencia comprobada en plataformas financieras de alta escala.

Este resultado refleja la capacidad técnica alcanzada por el ecosistema tecnológico mexicano, así como una nueva etapa de desarrollo en sectores como pagos electrónicos, inclusión financiera y seguridad digital, donde empresas nacionales compiten y ejecutan proyectos de alcance histórico.

Tarjeta

Innovación con resultados sociales

La Tarjeta Única permitirá eliminar intermediarios, reducir trámites y agilizar la entrega directa de apoyos, fortaleciendo la eficiencia gubernamental y la confianza ciudadana. Además, impulsa la bancarización universal, facilitando a miles de jaliscienses el acceso al sistema financiero formal y la generación de historial crediticio.

Entre sus beneficios destacan también el envío y recepción de remesas con comisiones preferenciales, impactando positivamente a más de tres millones de jaliscienses que radican en Estados Unidos, así como el acceso al Seguro Médico “Al Estilo Jalisco” y medicamentos gratuitos mediante hospitales públicos y convenios con farmacias privadas.

Jalisco, referente nacional

El programa contempla una primera etapa de 1.5 millones de tarjetas, con una meta de alcanzar hasta 3 millones de beneficiarios, integrando programas y servicios estatales en los 125 municipios de Jalisco.

Con la Tarjeta Única, Jalisco consolida un modelo que combina innovación tecnológica, transparencia en la contratación pública y beneficios sociales tangibles, marcando una ruta clara de cómo la tecnología puede generar resultados positivos y medibles para la población.

Registro

El registro será gratuito y universal para personas residentes u originarias del estado, a partir del 12 de enero de 2026, en:

tarjetaunica.jalisco.gob.mx