Como parte del Plan de Rehabilitación del Centro Histórico, se entregó la renovación integral de la Plaza de la Liberación

Reapertura de Plaza Liberación renovada

Con el objetivo de consolidar más espacios públicos como legado para la ciudad, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó la entrega de la rehabilitación integral de la Plaza de la Liberación, una de las intervenciones más relevantes del Plan de Rehabilitación del Centro Histórico de Guadalajara. La obra forma parte de la primera renovación a gran escala del corazón de la ciudad en más de cuatro décadas.

Reapertura de Plaza Liberación renovada (ALICIA REYES)

La intervención, que abarcará desde la Plaza de la Liberación hasta la explanada del Museo Cabañas, representa una inversión cercana a los 200 millones de pesos y es ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), en coordinación con el Gobierno de Guadalajara. El proyecto recupera la lógica original de convivencia social planteada desde la década de 1950 por el arquitecto Ignacio Díaz Morales, respetando el diseño histórico de la Cruz de Plazas.

Reapertura de Plaza Liberación renovada

Durante el acto, Lemus Navarro subrayó que estas obras trascienden el contexto del Mundial 2026 y están pensadas como un beneficio permanente para la ciudad. “El Mundial es una buena excusa porque estas obras quedan para Guadalajara para los próximos 40 o 50 años”, afirmó, al destacar que la plaza será sede del Fan Fest y un punto clave para visitantes y habitantes.

Reapertura de Plaza Liberación renovada (MARTE C MERLOS @martec)

Los trabajos incluyeron la sustitución de pisos y rejillas pluviales, rehabilitación de fuentes, renovación de la instalación eléctrica, restitución de luminarias, mobiliario urbano, arbolado y vegetación, así como el reforzamiento estructural de los estacionamientos de la Plaza de la Liberación y Plaza Fundadores para evitar filtraciones. También se retiró el cableado aéreo, incluidas antiguas líneas del trolebús, que ahora fueron sustituidas por instalaciones subterráneas.

Reapertura de Plaza Liberación renovada

El Gobernador informó que, como se hizo en espacios como la Glorieta de La Minerva y Plaza de la Liberación, se contempla entregar las intervenciones en Plaza Fundadores, Plaza Tapatía y la explanada del Museo Cabañas.

El Secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, explicó que la intervención priorizó la accesibilidad, la seguridad y la inclusión, sin perder el respeto al valor histórico del sitio. Detalló que se restauraron las dos fuentes de cantera, que conservan su fisonomía original y ahora cuentan con tecnología renovada, además de una iluminación integral que realza el entorno urbano.

Reapertura de Plaza Liberación renovada

Por su parte, la Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, destacó que la rehabilitación permite una mejor apreciación del entorno y garantiza condiciones seguras para quienes visitan o viven en la ciudad. Todos los trabajos, subrayó, fueron supervisados y avalados por el INAH y la Secretaría de Cultura, asegurando la preservación del patrimonio histórico y arquitectónico del espacio.

Reapertura de Plaza Liberación renovada

Datos clave de la rehabilitación: