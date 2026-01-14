El STJE le rindió un homenaje póstumo al magistrado Marcelo Romero G. de Quevedo

Despidieron entre aplausos al magistrado nativo de Etzatlán. Se realizaron guardias de honor en el salón de plenos del STJE.

En sesión solemne, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) rindió un homenaje de cuerpo presente al magistrado Marcelo Romero G. de Quevedo (Etzatlán 1956-Guadalajara 2026), quien falleció el 13 de enero y quien fungió como magistrado desde 1997.

Hasta su partida ejerció la presidencia de la Quinta Sala en Materia Civil, además, fue catedrático de la carrera de derecho en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Panamericana.

El presidente del STJE, José Luis Álvarez Pulido, lo recordó como un jurista íntegro, respetuoso del debido proceso y con una visión humanista al momento de tomar sus resoluciones.

La sala de sesiones del Palacio de Justicia registró cupo lleno para despedir al magistrado, a quien acompañaron los integrantes del STJE, sus colaboradores de la Quinta Sala, empleados del Poder Judicial y algunos de quienes fueron sus alumnos.

“Hoy rendimos un homenaje a un hombre cuya vida nos ha dejado una enorme lección permanente de servicio, de dignidad, de sabiduría y sobre todo de un profundo amor que siempre tuvo por el derecho”, expresó el magistrado presidente Álvarez Oulido.

El diputado Julio Hurtado Luna, presidente del Congreso estuvo presente en el homenaje póstumo, al igual que sus familiares, entre ellos su hijo Marcelo, quien recordó cuando hace 28 años su padre rindió protesta de ley como magistrado en el Congreso local.

“También quiero dar gracias a las magistradas y a los magistrados, así como al señor presidente y a su señora esposa, porque ustedes han logrado que tanto yo como mi familia recordemos como en 1997 corríamos por los pasillos del Congreso, para tomarle la mejor foto, el mejor video, cuando él iba a tomar protesta como magistrado del estado”, recordó.

Los asistentes al homenaje hicieron una valla en el patio del Palacio de Justicia, para despedir entre aplausos al magistrado Marcelo Romero G. de Quevedo.